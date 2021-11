Will Smith ispred obitelji priznao: 'To je bio jedini trenutak u kojemu sam razmišljao o samoubojstvu'

Američki glumac Will Smith (53) priprema novu dokumentarnu seriju u suradnji s platformom YouTube o svom životu imena "Will Smith: The Best Shape of My Life". U njoj po prvi puta priznaje kako je razmišljao o samoubojstvu, a trenutak u kojem to govori svojoj obitelji prikazan je u najavi serije.

Serija će imati šest epizoda, a glavna tema serije je njegov povratak u fizičku formu, ali zabilježen je i niz emotivnih trenutaka u kojima glumac otvoreno progovara o svom mentalnom zdravlju.

- Kad sam započeo ovaj show, mislio sam fizički postižem najbolju formu svog života, ali psihički sam bio negdje drugdje. Na kraju sam otkrio puno skrivenih stvari o sebi - kaže Smith u "traileru".

Potom priznaje obitelji za stolom - "to je bio jedini trenutak u kojemu sam pomišljao na samoubojstvo".

Podsjetimo, u svibnju je glumac objavio fotografiju i priznao:

- Bit ću iskren: U najgoroj sam formi u životu - napisao je Smith pozirajući s pivskim trbuščićem u boksericama i raskopčanom gornjem dijelu trenirke.

“Genijalno! Ovo je jedna od najboljih objava u povijesti društvenih mreža”, “Čovječe, zaslužio si odmor u 53. godini života”, “Hej, ti si Will Smith, baš te briga kako izgledaš!”, “Izgledaš kao milijun dolara (malo izgužvanih, doduše)”..., nanizali su se komentari ispod fotografije holivudskog glumca koji je jedan od najplaćenijih u svojoj branši.

