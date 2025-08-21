Naš glumac zbog dugova je radio na građevini, a sada slavi prvi rođendan kao djed: 'Unuka je predivna'

Glumac Kristijan Ugrina, publici u sjećanju kao vedri voditelj dječje emisije "Hugo", danas slavi svoj 53. rođendan. Ovogodišnja proslava za njega ima posebnu notu jer je prva koju dočekuje u ulozi djeda. Njegova kći, također glumica, 28-godišnja Korana Ugrina, prije nešto više od dva mjeseca na svijet je donijela djevojčicu Lunu, donijevši neizmjernu sreću u cijelu obitelj. Malena je rođena u zagrebačkoj bolnici, a uz Koranu je na porodu bio i njezin partner, glumac Tin Rožman.

Iako bi mnogi očekivali veliko slavlje, Ugrina svoj dan provodi u opuštenoj atmosferi na Hvaru, u krugu najbližih ljudi. Zbog lokacije, kako kaže, ne mogu mu svi doći, no to ne umanjuje veselje. - Doma slavim u dvorištu. Jedan prijatelj iz ulice ima rođendan na isti dan, a jedna djevojka koja živi u istom ulazu kao i ja ima rođendan 23. kolovoza, pa mi zajednički rođendan radimo 22. kolovoza. To je zapravo trostruki rođendan. Malo pripremamo mesa za roštilj, skuhali smo jaja, a uz to pripremamo krumpir salatu i sataraš - otkrio je u razgovoru za Net.hr.

Sve je zanimalo hoće li zvijezda slavlja biti i njegova unuka, no malena Luna, koja ima tek dva i pol mjeseca, nažalost nije mogla prisustvovati. - Nažalost, neće biti na slavlju. Bila je tu na moru dva tjedna, ali sada je u Zagrebu. Ona je predivna, stvarno je lijepa. Još ne znamo kakav je karakter jer je premala. Lijepa je djevojčica, rodila se čupava, ima kosu, čistog lica i tamnog tena. Zaista je divna - rekao je ponosni djed, ne skrivajući oduševljenje prinovom.

Pokloni su, kaže, počeli stizati i više od mjesec dana prije rođendana, a neki od njih jasno ukazuju na "ozbiljne godine". - Od jedne prijateljice sam dobio tlakomjer - to su te godine - rekao je kroz smijeh. Od druge je stigao popularni air fryer, a mlađa kći darovala mu je društvenu igru "Potjera". Igra je donijela i jedan posebno zabavan trenutak. - Našli smo karticu na kojoj piše: ‘Koji glumac je vodio emisiju Hugo?’ i svi smo znali točan odgovor - prepričao je. Unatoč darovima, njegova najveća rođendanska želja posve je skromna: - Želim da mi djeca i unučad budu živi i zdravi - poručio je Ugrina.

Podsjetimo, Kristijan se godinama nosio s teškom financijskom situacijom zbog kredita koji – nije bio njegov. Iako ga publika poznaje po brojnim kazališnim i televizijskim ulogama, malo tko je znao da je ovaj glumac iza kulisa godinama vraćao dugove svoje pokojne prijateljice. Priča koja je mnoge dirnula započela je s dobrim namjerama. Ugrina je, želeći pomoći, pristao biti jamac za kredit ženi svog pokojnog profesora s Akademije dramske umjetnosti. Ona mu je tada rekla da podiže kredit kako bi podigla nadgrobni spomenik za supruga. U početku je otplaćivala rate, no s vremenom je prestala. Kredit je prešao na Kristijana, koji je kao jamac postao odgovoran za otplatu.

– To je standardna hrvatska priča kad netko hoće pomoći, a taj drugi iskoristi tu dobronamjernost – rekao je Ugrina ranije za RTL. Otkrio je kako je dug s vremenom rastao, posebno zbog kamata, i dosegnuo iznose koje više nije mogao pokrivati. Jedan je kredit uspio otkupiti od banke za 50 do 60 tisuća kuna, no dio duga je ostao. U međuvremenu je njegova prijateljica preminula, a preostalo je još 12 tisuća eura koje nije mogao podmiriti. Kako bi preživio i istovremeno vraćao dug, radio je na građevini, a čak se jedno vrijeme zaposlio kao dostavljač hrane na biciklu. Iako stalni član ZKM-a, morao je dodatno raditi da bi pokrio troškove života i kredita koji mu nije pripadao. Glumac je tek kasnije doznao kako je njegova prijateljica zapala u dugove zbog kocke.

Na kraju 2023. godine, glumčeva prijateljica Anđelka Mustapić pokrenula je apel za pomoć, s ciljem da se skupi preostalih 12 tisuća eura. Ugrina nije imao velika očekivanja – sve dok se nije dogodilo pravo čudo. – Prvi put kad me gospođa Anđelka nazvala, rekoh hajde ono više, zašto da sve sam nosim ako bi netko stvarno želio pomoći. I onda je ona sve to sama organizirala – prisjetio se glumac. S iznenađenjem je otkrio da je cijeli iznos sakupljen u manje od 24 sata. Novac je sjeo na račun, a Kristijan je napokon mogao odahnuti. – Ovo stvarno nisam mogao ni sanjati – rekao je, ne skrivajući zahvalnost svima koji su pomogli.