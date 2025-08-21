Zajedno su 44 godine, ne žele ni brak ni djecu: 'Previše ih je na svijetu, odgoj košta, a taj novac ne dobivate natrag'

Glumac Ricky Gervais upoznao je Jane Fallon prije četiri desetljeća dok su zajedno studirali na Sveučilištu u Londonu. Jane je uskoro počela raditi kao producentica kultne BBC-jeve serije 'EastEnders', u kojoj je bila zaposlena od 1985. do 1994. godine, dok se Ricky okušao u televizijskim vodama tek kasnije, nakon kratkog iskustva kao menadžer popularnog pop sastava Suede. U početku su stanovali u londonskom King's Crossu, u vremenu kada je ta četvrt bila poznata po raširenom uličnom kriminalu i trgovini drogom. Njihova veza izdržala je sve životne izazove, a službeni brak nikada im nije predstavljao prioritet.

''U braku smo kada pogledamo svoje namjere i ciljeve, sve nam je zajedničko i zapravo naš ''lažni'' brak traje dulje od pravog. Ali nema smisla imati pravu ceremoniju pred Bogom jer Bog ne postoji'' izjavio je glumac, poznati ateist, u razgovoru za The Times. Redovito se duhovito izjašnjavao o temi ženidbe, ističući da ''ne želi tostere kao vjenčani dar'', pa čak ne želi ni da se njihove obitelji međusobno upoznaju. U jednom intervjuu za Daily Telegraph osvrnuo se na pitanje djece: ''Jedan dobar razlog zašto ne želim djecu je taj što mislim da ne bih spavao noću. Morao sam dvaput provjeriti jesam li ostavio otvorena vrata bazena jer sam se bojao da će mačka proći kroz njih i utopiti se. Dakle, s djetetom bih samo stajao nad njim, kako bih se uvjerio da diše.'' Ricky Gervais i Jane Fallon strastveni su zaljubljenici u životinje. Često se suočavaju s komentarima koji im prigovaraju da je sebično držati kućne ljubimce umjesto da imaju potomstvo.

''To nema smisla'', oštro je kritizirao glumac takve reakcije koje na neprimjeren način zadiru u privatni život. ''Nitko od nas dvoje nije želio djecu. Jednostavno nismo htjeli posvetiti tome 16 godina naših života. I, naravno, previše je djece na svijetu'', objasnio je svojedobno Ricky, dok je i Jane potvrdila da se nikada nije vidjela u ulozi majke. Gervais se redovito duhovito osvrće na razloge zbog kojih on i njegova partnerica nemaju potomstvo.

FOTO Naša poznata voditeljica zaplakala je kad je ispred crkve ugledala svog budućeg supruga

''Od prvog dana, sve je samo ja, ja, ja, ja, zar ne? Obucite me. Nahranite me. Na zapadu odgoj djece košta 200.000 dolara, a taj novac ne dobivate natrag. Nisu zahvalni. Ne govore svaki dan: ''Oh, hvala vam što ste me imali'', već kažu: ''Nisam se htio roditi''. Čak i ako dobiju vrhunski posao, što se neće dogoditi, nikada nećete vidjeti taj novac natrag', šalio se u jednoj prilici. Također je uvjeren da bi odgoj u bogatstvu negativno utjecao na dijete. Godine 2019. glumac je u televizijskoj emisiji LIVE With Kelly And Ryan otvoreno priznao svoju ovisnost o supruzi. ''Raspao bih se bez nje. Mislim, prvo emocionalno. Želim da odem prvi, što je sebično, ali želim'', iskreno je rekao tada.