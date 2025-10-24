Naši Portali
inmagazin

Voditeljica se vraća na televiziju gdje je počela! Anja Alavanja Viljevac novo je pojačanje popularne emisije

Foto: Nova TV
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 22:15

Popularna lifestyle emisija IN magazin dobiva novo voditeljsko pojačanje – Anja Alavanja Viljevac pridružuje se timu emisije na Novoj TV

Iskusna televizijska voditeljica s više od 15 godina karijere pred kamerama, poznata po vedrini, profesionalnosti i autentičnosti, Anja Alavanja Viljevac vraća se na Novu TV – upravo ondje gdje je i započela svoj televizijski put. Publika ju pamti kao jedno od lica prvog televizijskog showa Nove TV koji je birao nova voditeljska imena, a kasnije i kao voditeljicu glazbenog talent showa. Karijera ove diplomirane novinarke u potpunosti je vezana uz televiziju – kao voditeljica, reporterka i novinarka, a gledatelji su je imali prilike pratiti i u emisiji "Zdravlje na kvadrat", gdje se istaknula kao jedno od prvih prepoznatljivih lica.

U IN magazinu Anja će se voditeljski izmjenjivati s dugogodišnjom voditeljicom Miom Kovačić, a zajedno će gledatelje svakodnevno voditi kroz zanimljive teme iz svijeta showbusinessa, lifestylea, mode i društvenih događanja.

Anja Alavanja Viljevac doživjela 'hladan tuš' u dječjem parku: 'Dođe klinac i pokaže prstom na mene'
1/15

"Nakon godina rada na raznovrsnim televizijskim projektima, veselim se svom povratku na Novu TV i ne mogu biti sretnija što je to upravo IN magazin i redakcija koju iznimno cijenim. Emisija je to koja već godinama donosi kvalitetan, inspirativan i zabavan sadržaj i zahvalna sam uredništvu na ukazanom povjerenju. Veselim se cijeloj ekipi i našim gledateljima!" – izjavila je Anja.

Nova voditeljska dinamika i energija dodatno će obogatiti IN magazin – emisiju koja svakodnevno donosi aktualne i atraktivne priče iz svijeta poznatih, zanimljive sugovornike i životne teme koje inspiriraju.

Ključne riječi
INMAGAZIN anja alavanja viljevac Nova TV showbiz

