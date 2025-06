Vođe obitelji borili se za prednost, a evo tko je pobijedio: 'Iskazao se, sretna sam'

Radno je jutro svanulo na 'Farmi', obitelj iz štale vrijedno radi na izradi pčelinjaka. Radili su i tijekom noći i pokušavaju stisnuti da što prije završe zadatak. "Umorni smo, ali moramo završiti pa što bude", otkrila je Doroteja. Vrijedni su i iz narančaste obitelji - bar oni koji su ustali iz kreveta. Vođa Ivan s Dejanom se rano prihvatio posla. "Odmah pripremam alat, sve mjerim što ćemo raditi, bitna mi je pobjeda i dajem sve za pobjedu", otkrio je Dejan.

Manuela i Manja u štali žale se Harisu na nespavanje. "Prvo krava ide, a onda ide pijetao. Što ti je brate, što mi vrištiš ispod prozora, imaš kokoši da ih budiš", otkrila je Manja. Harisa je to nasmijalo, a za šalu je bio raspoložen i Mario - koji se šalio sa svojim cimericama dok su crtale za tjedni zadatak. "S obzirom na nedostatak kofeina, okrećemo sve na šali. Kad smo već bez kave, da se barem smijemo", komentirao je Mario.

Za to vrijeme, Iman se okrenula pomaganju Dejanu i Ivanu u obavljanju tjednog zadatka! "Da ti ne prenosiš dolje neke informacije", zapitao se Dejan, rekavši da možda detalje tjednog zadatka prenosi kandidatima iz plavog tima. Dok svi rade, Rebecca se naspavala, a potom odlučila svoj dan posvetiti sebi. "Posvećujem dan samoj sebi, treba mi to", zaključila je Rebecca. U radionici Manja i Jelena od Ivana pokušavaju dobiti nove podatke o tjednom zadatku. "Dao sam im jučer informacije, danas opet traže, ako ne znaju što im treba - to nije moj problem", zaključio je Ivan. "Bojim se, pomogli smo jučer plavom timu kod izrade zadatka za par jaja, nadam se da Ivan neće pasti na Manjin šarm i Jeleninu slatkoću, moramo se držati našeg zadatka", jasan je bio Mario o vođi njegove obitelji.

"Ivan je dobra osoba i voli pomagati drugima, možda nas to bude koštalo, moramo ga nekako sakriti", dodala je Iman, koja je prva duelistica. Upravo stoga, njoj je posebno važno da njezina obitelj prođe tjedni zadatak. Ekipa iz štale zadovoljna je jer su djevojke iz Ivana izvukle vrijedne informacije o tjednom zadatku. Ipak, Manja se naljutila na Harisa jer joj je preuzeo posao poliranja pločica pa je sve podijelila s Manuelom. "Dobro si napravila, nemoj se nervirati", savjetovala je Manuela Manju.

Narančasti su bolje raspodijelili zaduženja pa se Nikolina i Anđa brinu za vrt dok ostali rade na tjednom zadatku. "Ima dosta posla oko vrta, a bilo bi šteta da radi njega padnemo zadatak", objasnila je Nikolina. Dečki su za to vrijeme radili na košnicama. Iman je za to vrijeme spavala. "Bolje da spava, kažu da im samo smeta", komentirala je Anđa. "Nije nam naškodilo što je išla spavati, pomoglo nam je, ubrzalo nam je rad", zaključio je vođa Ivan.

Nikolina i Manja uskoro su uzele pauzu i našle se na pola puta - između dvije kuće. Prijateljice su se malo podružile, a onda je idilu prekinuo zvuk Hamdijinog traktora. Darko je u kupovinu poslao Jelenu, dok je Ivan krenuo sam u nabavu za svoju obitelj. I jednom i drugom vođi najvažnija je namirnica kava. Uskoro je Hamdija Jelenu i Ivana iznenadio odlukom da u nabavi namirnica licitiraju. "Dvije ste obitelji pa sam uveo licitaciju, spremio sam košare, pakete, možete i pojedinačno kupovati, no to vam se ne isplati", objasnio im je Hamdija. Uskoro su krenule taktike.

"Bez kave ne može, neka mi se ne vraća bez toga s tržnice", jasna je bila Manuela, dok se Jelena borila da obitelji osigura taj dragocjeni napitak. "Najvažnija stvar na Farmi - kava. I to ne dam", jasna je bila Jelena. "Ivan je sačuvao dukate za kraj i mogao je kupovati bez licitacije, mogao je pomno odabrati proizvode", pohvalio je Hamdija na kraju Ivanove vještine u kupovini. "Bazirao sam se na hranu, mesnatije proizvode, a eto njima kave", objasnio je vođa narančaste obitelji.

Oduševljenje u štali je zavladalo čim se Jelena vratila, a oduševio je i Ivan svoju obitelj. "Ima svega živog, baš sam sretan", otkrio je Dejan. "Vidi kave, stiže jedna jaka", najavila je svojima Manuela čim je vidjela koliko je kave stiglo u štali. Nikolinu je naljutilo što se vođa vratio bez kave. "Znam da će nas trampiti previše za malo kave", objasnila je.

Rebecca je, s druge strane, dan posvetila kupanju i uživanju. No, uživanje je prekinula Nikolinina poruka - kreće borba vođa obitelji. Onaj koji pobjedi, najavljeno je, dobit će veliku pomoć u izvršavanju tjednog zadatka. Pobjedu u duelu nazvanom 'Kovač svoje sreće' izvojevao je Ivan, koji je time priskrbio dodatnu prednost za svoje narančaste. "Novi posjet pčelinjaku", otkrila je Nikolina nagradu narančastoj obitelji. "To će nam puno značiti", rekao je Dejan. "Ivan se iskazao, sretna sam, a najsretnija je Iman jer najvjerojatnije neće morati u duel", dodala je Nikolina.

Dok su članovi narančaste obitelji otišli još jednom pogledati pčelinjak, plave Jelena i Doroteja su ih špijunirale, ne bi li i one uočile još neku vrijednu informaciju. Manja i Haris maskirali su ih u grmlje. Dok su Ivan i Dejan mjerili još jednom pčelinjak, djevojke su ih promatrale i prisluškivale, a kasnije sve prenijele Darku i ostatku ekipe. "Naš pčelinjak nema krova, nema skoro ništa...", smijala se Manja.

Kraj dana donio je pomalo napetu atmosferu u glavnoj kući pa su Iman i Rebecca igrale obaranje ruke. Njihovo rivalstvo iz dana u dan dolazi do izražaja. S druge strane u plavoj obitelji samo veselje i pjesma. Jelena je Darku oprala odjeću, a osim čistog rublja, uslijedila je i pjesma - Manuela i Manja pokušavale su zapjevati. Do suza se nasmijala čitava obitelj i tako dan privela kraju. 'Farmu' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati.