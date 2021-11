Vlatko Stefanovski: Zagrebačka publika i ja imamo poseban odnos, koncert će biti praznik za sve

Jedan od najboljih svjetskih gitarista Vlatko Stefanovski (64) vraća se u Zagreb, gdje će u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski 7. prosinca nastupiti sa svojim triom, koji još čine basist Ivan Kukić i Vlatkov sin, perkusionist Jan Stefanovski. Na koncertu će izvesti skladbe s posljednjeg albuma “Taftalidze Shuffle”, kao i sve one poznate skladbe koje publika i kritika obožavaju već desetljećima.

– Lisinski je jedna od boljih dvorana na ovim prostorima, zbog akustike, ambijenta i konačno zbog tradicije važnih koncerata i velikih umjetnika koji su tamo nastupali. A sa zagrebačkom publikom imam poseban odnos već nekoliko desetljeća. Vjerujem da će i ovaj put biti praznik za sve nas – kazao nam je Stefanovski, koji je s albumom “Taftalidze Shuffle” došao na prvo mjesto prodaje u Hrvatskoj, a to mu, kaže, nije uspjelo ni u najslavnijim vremenima grupe Leb i sol. I na ovom albumu inspiraciju nalazi u balkanskom folkloru.

– Nedavno sam imao koncert sa sjajnim ansamblom Tanec, koji njeguje tradicionalni makedonski folklor, i tom prilikom sam morao naučiti i neke nove stvari... Naravno da i dalje učim, jer tome nema kraja. A taj naš folklor odlična je podloga za beskrajne improvizacije, aranžiranja i nova gledanja. Treba se igrati, a kroz igru se najbolje i uči – rekao je glazbenik, koji je ime albumu dao po skopskom kvartu Taftalidze u kojem je odrastao.

– Djetinjstvo pamtim po velikoj znatiželji, maštanju o nekom velikom svijetu koji je negdje tamo daleko. Po novom naselju koje je mirisalo na finsko i norveško drvo, po osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ u kojoj sam učio, po street basketu, nogometu, odbojci, domaćem fotolaboratoriju, po prvim igrankama u gimnaziji „Georgi Dimitrov“, po simpatijama, djevojkama i prvim bendovima – kaže Vlatko koji dolazi iz umjetničke obitelji. Majka mu je bila glumica, pa je odrastao uz glumce i umjetnike. No presudno za njegovu glazbenu karijeru bilo je kada mu je brat Goran počeo donositi ploče Beatlesa. Ljubav prema glazbi naslijedio je i sin Jan, koji svira bubnjeve.

– Vrlo sam sretan što sviram s Janom, a vjerujem i on. Sigurno je muzikalniji od mene, jer vam može otpjevati neke nevjerojatne stvari. Sluša Johna Williamsa, a s pet godina slušao je Stravinskog. Ima odličan sluh i perfect time, što se teško nalazi. Naslušao se on mojih proba u studiju još kao beba, tako da vjerujem da je i to imalo utjecaja na njegovo glazbeno sazrijevanje. Neka je živ i zdrav i neka smo živi i zdravi pa da i dalje sviramo. A basist Ivan Kukić je čudo od djeteta, nema takvog u regiji. Mlada krv, energija i entuzijazam –nezamjenljivo - ističe Vlatko koji se uvijek rado sjeti grupe Leb i sol, jedne od najpopularnijih rock-grupa bivše države.

– Ako je nešto bilo napravljeno dobro, trajat će dugo. Shakespeare je pisao prije 500 godina, pa se njegove drame i danas izvode. To mu ne umanjuje vrijednost i aktualnost. Naravno ne mislim da smo važni i veliki kao on, ali vjerujem da smo neke stvari pogodili kada je trebalo. Ars longa, vita brevis. Inače, to vrijeme pamtim po velikom entuzijazmu, druženju s glazbenicima iz drugih bendova, po megakoncertima, po epskim zabavama i žurkama, po vrlo važnim albumima velikih i manjih bedova. Po želji da se bude različit, dobar, duhovit, originalan i kreativan. I po potrebi da se prkosi svjetskoj industriji zabave u originalnošću, ludošću i kvalitetom – kaže gitarist koji je nastupao po cijelom svijetu, pa se stoga i prisjetio najboljih mjesta na kojima je svirao.

– Najvažniji mi je nastup s London Symphony Orchestra u Londonu 2013. godine. Zatim koncerti s Kings of strings, s Tommyjem Emmanuelom i Stochelom Rosenbergom, s Leb i sol u Ronnie Scott clubu u Londonu, u CBGB clubu u New Yorku, s Tadićem po cijelom svijetu... Ima dosta toga – veli glazbenik na kojeg je, kao i na njegove kolege, utjecala pandemija koronavirusa.

– Protekle godine snimao sam album, kuhao, šetao svog labradora Marleya po naselju, gledao filmove i serije, razmišljao o smislu života i o toj velikoj katastrofi koja se dogodila čovječanstvu.. Ovo je nadmašilo sva moja predviđanja i svu moju intuiciju. Ne mogu ništa sa sigurnošću izjaviti. Previše je kontroverze u svemu ovome. Jedno je sigurno, da svijet kojeg smo poznavali više nikada neće biti isti – iskreno će Stefanovski kojem je i dalje svirka najvažnija u životu.

– Kada osjetim da mi pada tonus i da više ne mogu svirati, prestat ću. Ali čekajte, ja sam tek počeo. The best is yet to come, kažu. Daj Bože zdravlja, da još neko vrijeme putujemo i sviramo – zaključio je Vlatko.

