Glumica ne staje s optužbama: 'Suprug i njegova nova djevojka žele djecu i mene izbaciti iz kuće i sve prodati'

Britanska glumica Alice Evans (50) trenutno je u fokusu javnosti zbog razvoda s dvije godine mlađim glumcem Ioanom Gruffuddom.

Njihov razlaz poprilično je turbulentan, a 'prljavi veš' glumica je počela iznositi i na društvenim mrežama i to nakon što je njezin bivši ponosno pozirao s novom djevojkom Biancom Wallace (29). Alice ne prestaje s napadima usmjerenima prema bivšem suprugu i konstantno 'blati' njegovu novu djevojku na Instagramu, ali i na Twitteru - javno i bez zadrške.

Alice je sada, prije no što je obrisala najnoviji tweet napisala kako joj je jednom suprug poručio da ide na kokainski party i da je kupio 24 grama kokaina. Dodala je kasnije i da je zabrinuta za sebe i svoju djecu jer ju njen suprug i njegova nova djevojka žele izbaciti iz kuće u Los Angelesu gdje trenutačno živi. Tvrdi da tu kuću žele što prije prodati.

Alice je nedavno objavila i poruku koju je direktno uputila novoj djevojci svog supruga.

- Hej, Bianca Mae Wallace, kradljivice mog muža, osobo koja mi je uništila život koji sam toliko dugo gradila, osobo koja si rasplakala moje dijete i koju nikada neću zaboraviti. Uglavnom, netko me večeras upozorio da svaki put kad objavim neku svoju relativno slatku fotografiju, u roku od 19 minuta pojavi se neki trol koji se pretvara da je na 'Biancinoj strani'. Iako, ne razumijem kako bi netko mogao biti na strani takve ku*** koja odvaja oca od njegovih dviju kćeri koje ga obožavaju, osim ako ta osoba nije u potpunosti lišena ljudske empatije. Sretno, Ioane. I oh, razmišljala sam da stavim Biancinu sliku pokraj jedne od mojih (nakon svih onih tvojih komentara - imaš 50 godina! Odustani! Tako si debela!), ali nisam. Jer to nije moj način. Kako ti se ovo sviđa? - napisala je glumica koja je nedavno bila i gošća u emisiji 'Lorraine' gdje je iznijela potresne detalje o kraju braka te je jedva susprezala suze kazavši kako jednostavno nije ni predosjećala da bi se nešto takvo moglo dogoditi.

Njen suprug Ioan s druge strane, nije aktivan na društvenim mrežama i ne oglašava se u medijima osim neke rijetke izjave. Ipak, s pratiteljima je podijelio da ima novu djevojku te joj je posvetio dirljivu objavu. - Hvala ti što si mi vratila osmjeh na lice - napisao je uz zajedničku fotografiju Ioan na svom Instagramu i razbjesnio Alice koja je krenula u napad putem društvenih mreža. - Ispada da je moj suprug nakon što mi je dvije godine govorio da sam loša osoba i nisam uzbudljiva i da više ne želi seks sa mnom te da hoće biti na setu u inozemstvu...bio tri godine u vezi nama svima iza leđa. Sretno, Bianca - napisala je glumica i otkrila da ju je Ioan varao s njezinom prijateljicom.

- Znam da puno vas misli da se sramotim raspravljajući javno o tome, no shvatite koliko mi je to pomoglo, svi vi s tim nevjerojatnim mislima. Pokušat ću se držati podalje. Osim ako me nešto gore ne pogodi! - dodala Evans koja je napravila i 'predstavu' ispred svoje kuće u Londonu. Naime, nakon što su paparazzi stigli pred njezin dom Alice je izašla kako bi dočekala prijateljicu, a potom je vidno uzrujana pokazivala svoju ruku bez vjenčanog prstena. Podsjetimo, glumica Alice Evans na Twitteru je otkrila da je njezin suprug, glumac Ioan Gruffudd s kojim je bila 20 godina u ljubavnoj vezi, od kojih su 13 proveli u braku, odlučio napustiti svoju obitelj. 'Tužna vijest. Moj voljeni suprug/srodna duša, najavio je da više ne želi biti dio naše obitelji.' stajalo je u objavi koju je Evans naknadno obrisala. Dodala je da su ona i njihove kćeri jako zbunjene, te da nije dobila nikakav razlog osim što je rekao da ju više ne voli. Iako je Tweet obrisala, u njezinoj kratkoj opisu profila na Instagramu i Twitteru još uvijek stoji da je Gruffuddova žena.

Glumac nije komentirao ono što je supruga napisala.

Par se INAČE upoznao za vrijeme snimanja filma 102 Dalmatinca, a Iona je priznao da mu je glumica dala ultimatum zbog čega su se 2007. vjenčali. Imaju dvije kćeri, 11-godišnju Ellu Betsi i sedmogodišnju Elsi Marigold. Obje su dobili uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje. Glumica je kazala kako su kasno počeli graditi obitelj zato što su im karijere tada bile važnije - u jednom intervjuu u kojem je opisala koliko je njezin put do majčinstva bio skup i težak, jer nisu mogli dobiti bebu prirodnim putem. I s medicinski potpomognutom oplodnjom, koja je tada koštala oko 60 tisuća kuna imala je samo 20 posto šanse da ostane trudna, srećom, na kraju joj je uspjelo.

