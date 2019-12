Vlatka napala Brenu: 'Za Jugoslavijom plaču samo Srbi jer je ta država bila Srboslavija'

#lepabrena #politiziranje #lazi #promoviranjejugoslovenstva #primitivizam Prije svega, moram se ispricati hrvatskim desnicarima jer nisu najgori, najprimitivniji niti najnepismeniji na internetu. To su, "miroljubivi" Jugosloveni, oni koji "nisu zeljeli rat" u sto sam se imala prilike uvjeriti prije nekoliko dana kad sam komentirala njen sramotni nastup u Zagrebu, pred publikom koja je rezultat ratnih migracija i tvrdim da osim Ive Todoric, pripadnice hrvatske domoljubne pljackaske obitelji, tamo nije bilo Zagrepcana. Citam Brenine nemuste isprike o uniformi srpskih dobrovoljaca i spasavanju njenog oca iz Brckog. A od koga ga je spasavala nego upravo od tih istih, koji su masovno klali njen, muslimanski narod. Groteskno! Kaze da ju je iznjedrila Hrvatska?! Sto reci na to, osim da se malo zbunila u zemljopisu jer u SR Hrvatskoj nije imala previse uspjeha. Njene price o ljubavi i miroljubivim Jugoslovenima neka ostavi za one koji joj vjeruju jer to nije slucaj sa vecinom Hrvata. Za Jugoslavijom placu samo Srbi jer je ta drzava bila Srboslavija u kojoj su svi bili "jednaki" ali oni nesto "jednakiji" pa su, kad je ljubav pukla, krenuli ubijati po bivsim republikama. Platili smo previsoku cijenu da bismo slusali Jugoslovenku i njeno spominjanje najvecih hrvatskih blaga poput Jadranskog HRVATSKOG mora i Panonske nizine, kao neceg njenog. Samo da je podsjetim, to je hrvatska zemlja i uvijek ce biti. Ovakve "bratske" pjesme i poruke u meni izazivaju uzas i podsjecanje na krvavi rat. Ona naziva nase generale primitivcima? Ljude koji su nas branili i obranili od njenih primitivaca i ubojica. Lepoj Breni samo treba vece trziste i vise love. Osoba koja se odrekla vlastitog naroda, podrijetla i obitelji, neka mi ne govori o ljubavi. I za kraj, sramite se svi koji ste bili na balkanskom derneku najgore vrste u srcu mog lijepog Zagreba! Bandic? Sto reci, dolazi od iste vrste, gladne samo novca i moci. Pravi rvacki "domoljub"! Ja nisam primitivna, niti sam huskacica i neka mi prodike o kulturi na drzi balkanska cajka! Novac, hvala Bogu, ne moze kupiti bas sve!

