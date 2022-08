Bila je jedna od najseksi žena svijeta, a onda se promijenila i postala meta hejtera. Sada je objavila sretnu vijest!

Voditeljica i bivša manekenka Kelly Brook (42) stala je pred oltar i sudbonosno 'da' izrekla svom dugogodišnjem dečku Jeremyju Parisiju u njegovo rodnoj Italiji. Među uzvanicima bila je, navode britanski mediji i pjevačica Kylie Minogue.

Kelly je blistala u bijeloj vjenčanici s prozirnim detaljima, dok je njen suprug odabrao crno odijelo. Britanski mediji tvrde da je vjenčanje mladnece stajalo više od četiri milijuna kuna.

Inače, kada je počela svoju karijeru kao manekenka i voditeljica časopis FHM proglasio ju je i najseksi ženom na svijetu, ali tijekom ovih godina otkako je u svijetu showbizza Kelly se dosta udebljala. Čini se kako joj to ne smeta i uvijek sa smiješkom na licu pozira fotografima, ponosna na svoje tijelo, koje rado pokazuje i u badiću. Ipak, ova promjena ne sviđa se njenim obožavateljima koji joj često pišu kako je prije bolje izgledala i kako bi trebala poraditi na sebi.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION Kelly Brook leaves Global Radio in London. Picture date: Wednesday December 22, 2021. Photo: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Kelly ne odgovara često na prozivke.

Bivša manekenka prije nekoliko je godina progovorila i o tome kako se osjeća zbog toga što je postala meta hejtera na internetu zbog toga što više ne izgleda kao što je izgledala kada je imala 20 godina.

- Oni me u 40-im godinama vide kao debelu djevojku i ne prihvaćaju me kao takvu. Smiješno mi je. Ljudi odrastaju, postaju veći, mijenjaju se, to se događa stalno - kazala je Brook. Kelly je prigrlila svoje obline i kilograme, ali priznala je i kako se ulijenila i opustila, što je rezultiralo debljanjem. Ipak, na poticaj dečka Jeremyja Parisija odlučila je skinuti koji kilogram.

- Nakon što su me svi upozorili na višak kilograma, počela sam ozbiljno razmišljati što bih sama mogla napraviti po tom pitanju rekla je i dodala: - Ulijenila sam se i opustila - priznala je. Rekla ja kako su njene mršave faze uglavnom bile rezultat depresivnih faza u kojima nije bila zadovoljna životom i bolje se osjeća s viškom kilograma. Nije htjela izgubiti puno kilograma jer je joj je cilj bio zadržati svoje obline koje često ponosno pokazuje.

