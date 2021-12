Više od 2000 prijedloga pristiglo za četvrto izdanje glazbene nagrade Rock&Off

Žiri sastavljen od 89 novinara/glasača iz najvažnijih domaćih medija predložio je kandidate za utrku za kipić nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&OFF! U prvom krugu glasanja pristiglo je više od 2000 prijedloga, a drugi krug službeno je otvoren 23. prosinca te će biti zaključen 2. siječnja u ponoć.

Stručni žiri će odabrati po sedam nominiranih izvođača u kategorijama Album godine, Pjesma godine i Koncertni izvođač godine te po pet izvođača u ostalim kategorijama. Nominirani za navedene kategorije će biti objavljeni 11. siječnja u prijenosu studijske emisije zbog poštivanja epidemioloških razloga. Najbolji među njima bit će proglašeni na završnoj dodjeli nagrada.

“Izuzetno nam je drago da smo dobili preko 2000 prijedloga za ovih devet kategorija što samo znači da je bilo jako puno kvalitetne rock&off glazbe u Hrvatskoj u 2021. godini, kao i da su glazbeni novinari koji su članovi žirija zaista pomno pratili rock&off izvođače. Sva imena predložena u prvom krugu su ostvarili zapažena izdanja / nastupe u ovoj godini i svaki od njih zaslužuje biti u ovim kategorijama, a tko će od njih proći u nominacije te u konačnici osvojiti ovogodišnju nagradu saznat ćemo na idućem Rock&Off-u koji će se održati 5. veljače 2022. u zagrebačkoj Tvornici kulture”, rekli su iz organizacije nagrade Rock&Off.

U kategoriji Album godine predloženi su, abecednim redom: Bad Daughter - "Let Me Panic", Grše - "Platinum", Kensington Lima - "Sounthbound", marisol - "Žene mape", Mayales - "Domovina", Miriiam - "Call Me Up", pocket palma - "Atomi", Porto Morto - "Portopop", Sara Renar - "Šuti i pjevaj", The Gentleman - "Hide & Seek", Tús Nua - "Nothing Personal" te Urban & 4, "Lipanj, srpanj, kolovoz".

Pjesma godine ovoga bi puta mogla postati "Thick" Bad Daughter, "Moćno" Ede Maajke, "Commitement" benda Ischariotzcky, "Falling" grupe Jonathan, "Dolly" Kensington Lime, "Ptice" Matije Cveka, "Montreal" Mayalesa i Mary May, "Pusti" Nike Turković, "Novi Berlin" Parafa, "Zauvijek" pocket palme, "Vrijeme za čilanje" Porto Morta, "Početak i kraj" Rebel Stara, "Body or Soul" The Gentlemana, "Not Now, Not Ever" grupe The Strange ili "Sama" Urbana i njegove četvorke.

Titula "Veliki prasak", tj. novi izvođač godine mogli bi biti Eric, Fran Vasilić, Matej Milošev, Miriiam, N i k o l i n a, Šiza ili Willow Avenue.

U utrci za Koncertnog izvođača godine natječu se Ida Prester, Jonathan, Klinika Denisa Kataneca, Marisol, Mark Mrakovčić, Pips, Chips & Videoclips, pocket palma, Porto Morto, Urban &4 te Z++.

Rock&OFF izvođač godine mogli bi postati Kensington Lima, Manntra, Nemeček, Rust Red Romance, Šiza, The Strange, Tús Nua ili Urban &4, dok se u konkurenciji za Pop&OFF izvođača godine za nominaciju natječu Bad Daughter, marisol, Matija Cvek, Mayales, pocket palma, Porto Morto i The Gentleman.



Za Jazz&OFF izvođača godine konkurirat će Damir Kukuruzović Django Group, Doringo, Dunja Knebl & Roko Margeta, Jurica Leikauff, Matija Dedić, Robert Mikuljan, Šimun Matišić Quintet, Zoran Majstorović & Jazzistra Orchestra ili Zvonimir Šestak Groove Assembly, dok se za Elektro&OFF kategoriju natječu Atmospheric, delapse, Egoless, Jan Kinčl & Reggis Kattie, Kozmodrum, Petar Dundov, Plastic Knives i Toni Starešinić.



Rap&OFF statua ovoga bi puta mogla doći u ruke Banana Zvuka, Burkyja, Grše, Krankšvestera, Marina Ivanovića Stoke, Podočnjaka, Targeta ili Tibora.



Četvrta dodjela nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&OFF održat će se 5. veljače u zagrebačkoj Tvornici kulture sukladno epidemiološkim mjerama zbog pandemije koronavirusa. Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.

