Tim s najmanje bodova večeras napušta show! Božidar: 'Ja neću kuhati! To nije moj nivo'

Četvrti je dan božićnog kuhanja, a pred timovima je zahtjevan zadatak – u 90 minuta moraju skuhati, odnosno rekonstruirati glavno jelo s prilogom te čak tri deserta! A dodatan pritisak svakako će biti i informacija kako će tim s najmanje bodova večeras napustiti emisiju 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!'.

Trenutačno su na dnu ljestvice slavni Nesalomljivi, a kako prenosi RTL u najavi nesloga u timu dolazi do izražaja i četvrti dan zaredom: „Ja večeras neću kuhati! To nije moj nivo. Ja kad kuham sam, onda napravim za deset, ali kad me drugi neće slušati, onda neka rade sami“, izjavit će Božidar te mnoge na setu svojim ponašanjem podsjetiti na 'Grincha'. Međutim, Ivan i Lukrecia opravdat će ime tima i trudit će se do zadnje minute kuhanja.

Kandidati koji odbijaju kuhati obično napuste show jer je temelj svake kulinarske emisije upravo kuhanje. Hoće li se dogoditi božićno čudo pa će Božidar pomoći svom timu i tko će na kraju dana napustiti set božićnog specijala – pogledajte večeras u 21.15 sati na RTL-u!

