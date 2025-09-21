Vijetnam pobijedio na 'Putinovom Eurosongu', Rusi poručili: 'Ovo je natjecanje bez perverzija'

U blještavilu moskovske Live Arene, vijetnamski pjevač Duc Phuc sinoć je podigao kristalni trofej kao prvi pobjednik obnovljene Intervizije, ruskog odgovora na Euroviziju. Njegova moćna balada, temeljena na narodnoj priči o kralju koji odbija neprijateljsku vojsku i izvedena uz impresivnu pozadinu divovske pomrčine Sunca, osvojila je međunarodni žiri i donijela mu glavnu nagradu od 30 milijuna rubalja (oko 330.000 eura). "Šokiran sam, hvala vam puno... Nisam mogao ni zamisliti da ću pobijediti na ovako velikom natjecanju", izjavio je oduševljeni pjevač nakon finala, okružen obožavateljima koji su u bojama svojih nacija ispunili prostor oko dvorane. Drugo mjesto pripalo je Kirgistanu, dok je treći bio Katar, a pjesme su se izvodile isključivo na nacionalnim jezicima.

Ovo natjecanje nije samo glazbeni spektakl, već izravan odgovor Kremlja na izbacivanje Rusije s Eurovizije 2022. godine zbog invazije na Ukrajinu. Oživljavanje natjecanja iz sovjetske ere, koje se održavalo s prekidima između 1965. i 1980. godine, naložio je osobno predsjednik Vladimir Putin posebnim dekretom u veljači ove godine. Cilj je jasan: stvoriti vlastitu globalnu kulturnu platformu i srušiti, kako je to rekao zastupnik Leonid Slutsky, "mit o ruskoj izolaciji". Događaj je okupio izvođače iz zemalja koje Rusija smatra prijateljskima, uključujući Kinu, Indiju, Brazil, Kubu, Venezuelu, Ujedinjene Arapske Emirate, Bjelorusiju i Srbiju, čime se željelo pokazati da Moskva, unatoč zapadnim sankcijama, ima snažne saveznike diljem svijeta.

Iako su organizatori i visoki ruski dužnosnici, poput ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, ustrajali na tome da "politici nema mjesta" na natjecanju, sjenu na događaj bacila je kontroverza u posljednji trenutak. Američka predstavnica, pjevačica Vassy, inače australska državljanka, odustala je od nastupa neposredno prije izlaska na pozornicu. Organizatori su objavili da se to dogodilo zbog "neviđenog političkog pritiska australske vlade", što je dodatno naglasilo geopolitičke napetosti. Za razliku od Eurovizije, koja slavi LGBTQ+ raznolikost, na Interviziji nije bilo duginih zastava, što je u skladu sa strogim ruskim zakonima. Lavrov je uoči natjecanja kritizirao Euroviziju, podsjetivši na pobjedu "bradate žene u haljini", aludirajući na Conchitu Wurst, te poručio da na Interviziji "neće biti perverzija".

FOTO Kći slavne ljepotice oduševila na ovom događanju, a jedan detalj potaknuo je zabrinutost za njezino zdravlje

Na pozornici se izmijenilo 23 izvođača, a poseban trenutak priredio je domaći predstavnik, ultranacionalistički pjevač Jaroslav Dronov, poznatiji kao Shaman. Nakon svog energičnog nastupa, u strastvenom je govoru zatražio od žirija da ne ocjenjuje njegovu izvedbu. "Rusija je već pobijedila time što je pozvala toliko zemalja da nam se pridruže", poručio je. Među natjecateljima je bio i predstavnik Srbije, Slobodan Trkulja s bendom Balkanopolis, koji je s pjesmom "Tri male ruže" zauzeo 14. mjesto. Zanimljivo je da, za razliku od Eurovizije, na Interviziji pobjednika odlučuje isključivo stručni žiri sastavljen od po jednog predstavnika iz svake zemlje sudionice, bez glasovanja publike.

Da je riječ o projektu od iznimne državne važnosti, potvrdila je i video poruka predsjednika Vladimira Putina, emitirana na samom početku finalne večeri. Putin je istaknuo kako je uvjeren da će natjecanje postati "jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih u svijetu" jer se kroz "dijalog, uzajamno poštovanje i jačanje povjerenja među kulturama duhovno obogaćujemo". Njegove riječi, zajedno s prisustvom ministra Lavrova na samom događaju, jasno pokazuju da je Intervizija zamišljena kao ključni alat ruske "meke moći", unatoč službenim poricanjima. Cilj je, kako je rekao Lavrov, promovirati "objektivnu sliku" Rusije u svijetu koji se brzo mijenja.

Kako se show bližio kraju, stigla je i najava: Intervizija se vraća i sljedeće godine, a domaćin će biti Saudijska Arabija. Time se potvrđuje ambicija da natjecanje postane godišnji događaj s globalnim dosegom. No, da bi Intervizija izgradila stvarno nasljeđe, mora osvojiti ne samo glazbenike, već i obožavatelje, što se za sada čini kao najveći izazov. Većina eurovizijskih fan zajednica u potpunosti je ignorirala događaj, a prema pisanju agencije Associated Press, na ruskim internetskim stranicama pojavili su se oglasi kojima se ljudima nudio novac da dođu i popune publiku. Bez organske baze obožavatelja, budućnost Intervizije ovisit će isključivo o političkoj volji, što je rizik koji je u prošlosti već doveo do gašenja njezinih prethodnih, sovjetskih inkarnacija.