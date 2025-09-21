Domaća glazbenica otvoreno o majčinstvu: 'Prošla sam dosta dok nisam došla do tog trenutka'

Zadarska glazbenica Natali Dizdar (41) u razgovoru za In Magazin otvoreno je progovorila o novom životnom poglavlju – majčinstvu. Pjevačica, koja već nekoliko godina živi u Parizu, sa zaručnikom Williamom Pergeom u veljači je postala majka djevojčice Lole.

"Kad me pitaju kako mi se život promijenio, kažem da je sve isto, samo bolje“, otkrila je Natali te dodala kako je Lola beba za poželjeti: „Svi mi govore da je nisam zaslužila. Jako je mirna, dobro spava. Mislim, i da nije, bilo bi super, ali stvarno mogu biti zahvalna.“

Rodila je u 40. godini, do trudnoće nije došla lako, a upravo zato majčinstvo doživljava kao najveći dar. "Prošla sam dosta dok nisam došla do tog trenutka. Put je bio dug i zahtjevan, i zato sam beskrajno zahvalna što smo danas tu gdje jesmo“, iskreno kaže pjevačica. Rodila je u Francuskoj, a iskustvo poroda pamti kao iznimno pozitivno. „Sve je prošlo sjajno, ne samo zbog pripreme, nego i zbog cijelog sustava. Imala sam vrhunske doktore, bolnicu koja se pobrinula ne samo za mene, već i za njega i za bebu. Zaista predivno iskustvo.“

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

Natali je već više od pet godina u vezi s Williamom Pergeom, Francuzom koji je karijeru gradio kao broker u New Yorku, a danas radi u obiteljskoj tvrtki i razvija vlastite projekte. Sudbina ih je spojila na neobičnom mjestu – u kuglani u Laosu. Zaručili su se 2022. godine, a ljubavnu priču okrunili rođenjem kćerkice.

Iako život trenutno grade u Parizu, ovo ljeto Natali je s obitelji provela u Hrvatskoj. „Mama mi je bila velika pomoć, a Lola se nije htjela maknuti iz mora. Presretna sam što joj je prvo ljeto bilo baš u Dalmaciji“, priznaje pjevačica. Samo sedam mjeseci nakon poroda, izgleda sjajno, i to bez velikih odricanja. „Nisam ništa posebno radila, jela sam zdravo i malo se skulirala sa slatkim jer se to otelo kontroli u trudnoći. Nisam još na staroj kilaži, ali ide polako“, smije se.

Nakon pola godine pauze vratila se koncertima, a već planira i veliki spektakl. "Valentinovo je moj datum i baš tada spremamo veliki koncert u Zagrebu. To mi je sada u fokusu, a prošla godina bila je svojevrsna oproštajka.“ Na pitanje kako bi opisala majčinstvo, Natali je kratka i jasna: „To se ne može objasniti. Kao kad ti netko priča kako je biti zaljubljen – moraš to doživjeti.“