Videobox: 'Ideja za seriju nastala je jako neozbiljno kroz naša druženja'

Web-serija “Videobox” djelo je četvorice studenata zagrebačke Akademije dramske umjetnosti. Oni su Karlo Vorih, Marko Bičanić, Ivor Lapić i David Bakarić, mladi i talentirani filmaši s odsjeka snimanja i režije, koji seriju zajedničkim snagama produciraju, pišu, snimaju, montiraju i u njoj glume. Serija je brzo postala hit na YouTubeu, a hvale je i na drugim društvenim mrežama. O uspjehu “Videoboxa” razgovarali smo s jednim od začetnika cijelog projekta, Karlom Vorihom, koji je s nama podijelio dojmove cijelog tima o nominaciji za Digitalnu ružu, ali i neke druge detalje.

Nominirani ste za Večernjakovu ružu, kakav je osjećaj?

Hvala vam od srca! Fenomenalan je osjećaj biti nominiran za Večernjakovu ružu i biti u okružju s ljudima od kojih neke na televiziji ili radiju gledamo i slušamo od malih nogu. Teško nam se još prilagoditi na novonastalu situaciju jer i dalje gledamo na sebe kao klince sa serijom iz garaže, a sada smo u konkurenciji sa stvarno velikim i ozbiljnim igračima. Jako smo ponosni na ovo, a sve zasluge idu upravo fanovima, gledateljima i pratiteljima koji su nam omogućili ovu priliku.

“Videobox” za sada ima četiri epizode, kako ste došli na ideju za seriju?

Ideja za seriju postupno se razvijala kroz otprilike dvije godine, od 2019. do 2021. Sve je krenulo jako neozbiljno, kroz naša druženja na kojima bi se prepričavala neka smiješna iskustva ili smislila zabavna ideja na što bismo uvijek reagirali izjavom: “To se treba snimit!” Tako smo odlučili zapisivati sve te ideje i time se sve više zagrijavali za ideju projekta serije, i dalje vrlo neopterećeni ulaskom u pravo snimanje. Bio je dugi proces koji je prošao veliku evoluciju i promjenu priče od početne ideje ali baza je oduvijek bila ista, a to jest iskušati se u formatu humoristične serije. Također od početka smo htjeli da glavni likovi budemo sami mi, to jest karikature nas, ali dugo smo se mučili gdje nas smjestiti. Tek kada smo osmislili bazu Videobox dućana cijela ideja serije je zablistala.

VEZANI ČLANCI:

Prilagodba na život uz posao, ljubav, kolege... neke su od tema kojima se bavite u seriji. Nalazite li inspiraciju u stvarnom životu?

Ne možeš pobjeći od sebe, to zna svatko tko je pokušao pisati. Videobox je čušpajz zajedničkih interesa nas četvorice, a radnje epizoda često su bazirane na istinitim situacijama. Naravno, to ne znači da su događaji prepisani iz naših života. Prepričamo si neke razgovore, događaje, probleme koje nas intrigiraju, zajedno ih preoblikujemo da se međusobno nadopunjuju i zatim ih odvedemo u krajnost. Također, bitno je gledati druge oko sebe, imati uključen radar za zanimljive ideje i pitati se “što kad bi to pošlo po krivu?” Što je bizarniji zaplet to je zabavnije pisati, ali imamo dovoljno discipline da ne odvedemo sve u apsolutnu karikaturu.

Na seriji radite vas četvorica (Karlo Vorih, Marko Bičanić, Ivor Lapić i David Bakarić). Upoznali ste se na Akademiji, a kada vam je proradio kliker da bi mogli nešto zajedno stvarati?

Upoznali smo se prije upisivanja Akademije, još u srednjoj školi preko filmskih radionica u Blank_filmskom inkubatoru, koji dan-danas stoji iza nas. Granice između suradnje na projektima i prijateljskih druženja nikad nisu ni postojale, uvijek bismo si nešto dobacivali i komentirali: “E, to bi trebalo jednom snimiti.” Tako nekako teče naš proces pisanja – predstavljamo si ideje i slušamo se s ciljem da se zabavimo. Kad nešto funkcionira, to cijela grupa osjeti. Uz to, kolegama na Akademiji uvijek moraš pomoći s nekom sitnom ulogom jer se stalno snimaju filmske vježbe. Tako su pred kamere prvi put stali Karlo, Ivor i David koji po zvanju nisu glumci, već redatelj i snimatelji. Da nisu otkrili glumu u nekim radovima prije Videoboxa, ne znam bi li imali toliko hrabrosti stati pred kameru. Prije nekoliko godina napisali smo prvu verziju znajući da želimo njih trojicu u glavnim ulogama, a prijašnja iskustva bila su nam dovoljna potvrda da na ljeto 2022. probamo snimiti prvu epizodu.

Svi ste uključeni u kreativni proces – pisanje scenarija, snimanje, montažu. Postoje li neka neslaganja i kako ste ih razriješili?

Možda je ovo jedno od najčešćih pitanja koje nam postavljaju, vjerojatno jer ljudi očekuju da ćemo često ulaziti u konflikte, ali zapravo smo prilično složni. Ne postoji neslaganje na razini da će trojica nešto reći, a jedan se ne slaže pa ćemo jednostavno samo nastaviti dalje. Skoro sve što radimo čekamo da se svi potpuno složimo. Često se događaju rasprave oko određenih stvari u priči ili nekih postupaka ako nisu jasni drugima. No, zaista se trudimo da se sva četvorica potpuno slažemo s onime što radimo... i trenutačno smo vrlo zadovoljni međusobnim slaganjem. Također, velika stvar je što smo svi bili godinama dobri prijatelji prije nego smo krenuli s cijelom ovom pričom. Ukratko, znamo kako međusobno dišemo.

Pitkost scena i problemi ljudi u 20-ima nešto su čime serija privlači. Mislite li da se dovoljno u društvu govori o prilagodbi ljudi nakon školovanja na neki ‘odrasli’ život?

Nažalost, smatramo da na Hrvatskoj televiziji nedostaje puno takvog sadržaja; gotovo da ne postoji program koji bi privukao i zadržao pažnju mladih. Trudimo se promijeniti tu situaciju i nadamo se da će serijal zaživjeti na TV-u, ali kako stvari stoje, TV program u Hrvatskoj polako odlazi u penziju. Dovoljno je okrenuti bilo koji program i vidjeti kako će gledateljstvo izumrijeti ako se neke stvari hitno ne promijene. Svakako smatramo da je važno raspravljati o temama koje su relevantne za mlade, posebice kada mladi sami iznose te teme. Kada se radi o nečemu “od mladih za mlade”, tu se može postići autentičnost. No također smatramo velikim komplimentom kada saznamo da našu seriju prate i mnogo stariji. To nam pruža dodatni vjetar u leđa jer znači da smo dotaknuli nešto što može rezonirati sa svima.

Jeste li razmišljali o tome da ponudite seriju nekoj streaming platformi?

Takva prilika bila bi san, “Videobox” na streaming platformi. Jedini problem kod nas je taj što veliki streaming servisi ne ulažu direktno u produkciju, ali možda se i to promijeni jednoga dana. Jedina opcija u Hrvatskoj su naše televizije, ali to je borba koju trenutačno vodimo. Nadamo se da će se po tom pitanju uskoro otvoriti neka vrata. Jer, kao što smo već naveli u prethodnom odgovoru, mladi ljudi ne gledaju televiziju jer ne postoji sadržaj koji bi nas privukao...

S kime planirate doći u HNK na dodjelu Ruže 22. ožujka?

Planiramo doći s producentom i prijateljem Hrvojem Osvadićem. Hrvoje nam iznimno pomaže u ostvarenju našeg zajedničkog sna da “Videobox” zaživi na malim ekranima te u organizaciji raznih javnih događanja koje smo održali do sada.

VIDEO: Tko je navodna ljubavnica princa Williama? Bila je najbolja prijateljica Kate, živi u kući od 106 soba