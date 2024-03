Nikoli i Katiji u eliminacijskoj igri pridružit će se netko iz crvenog tima: 'On je veliki kalkulator'

U jednom od najdužih poligona u Survivoru, koji je natjecateljima oduzeo dosta snage, izgubilo je crveno pleme, pa će pred plemenskim vijećem oni morati nominirati jednog člana svog tima za eliminacijsku igru. U teškom poligonu, plavi tim pobijedio je s rezultatom 8:6, ali to nije bilo dovoljno da se stišaju reakcije na glasove koje su dali Nikoli u nominacijama. Nakon razgovora s Damjanom, Nikola je zaključio: „Mislim da je Damjanu bilo više žao što je glasao za mene, nego što je meni žao.“

Matea je pak otkrila da je sigurno htjela glasati za Nikolu i da svoj glas ne bi promijenila, jer joj se ne sviđaju njegove reakcije na situacije. „Mislim da je Nikola premlad i da previše priča, da bi neke stvari trebao prešutjeti i da bi tako mogao dalje dogurati“, komentirao je Luka. Nikola je uvjeren da je Jakob za njega glasao zbog Katije, ali Jakob to nije htio priznati. „Mislim da je Nikola veliki kalkulator koji sve analizira, ne razmišlja iskreno srcem. Meni se to ne sviđa. Mislim da je bitno da radimo kao tim, a ne kao roboti. To je njegova karakteristika i to ga je dovelo do tih glasova“, istaknuo je Jakob.

Loptica je sada prebačena crvenima koji će morati predložiti jednog svog člana za eliminacijsku igru koji će svoje snage odmjeriti s Katijom i Nikolom. A tko će to biti doznat ćemo u novoj epizodi.

