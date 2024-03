Dado Topić otvoreno o pjesmi Baby Lasagne: 'Totalni promašaj'

Hrvatski glazbenik Dado Topić gostovao je na televiziji Kurir gdje se prisjetio sudjelovanja na Jugoviziji, ali i što misli o hrvatskoj i srpskoj pjesmi koje su odabrane za ovogodišnji Eurosong. Otkrio je da ima dosta posla te da radi neke interesantne stvari za ovu godinu.

- Tako da bit će puno aktivnosti, puno koncerata i tome se veselim. Ja sam u stvari svirač. Ja volim gitaru u ruku i s bendom na turneju. Tako da me to ispunjava i veseli. I ove godine, baš nakon svih ovih sezona korone i povuci-potegni, ovo će biti jako dobra godina za mene - rekao je.

Legendarni rock glazbenik prisjetio se sudjelovanja na Jugoviziji kada je s pjesmom "Princeza" koju je izvodio sa Slađanom Milošević zauzeo šesto mjesto. - Prvo, ta prva Jugovizija ili izbor za Euroviziju sa Slađanom, to je bilo nešto božanstveno. Nas dvoje smo kao relativno mladi pjevači, ja sam malo stariji i Slađana je puno mlađa - mi smo to doživjeli kao jedan trenutak kada je cijeli svijet bio pred nama. Onda, svi smo očekivali neka čuda, međutim to je bilo kontraproduktivno - počeo je Topić.

- Tko god je otišao na televiziju poslije kratkog vremena se izgubio na nekim tim prostorima, neke lažno obećavajuće slave i uspjeha. Moja iskustva nisu baš sjajna po pitanju nekih velikih rezultata nakon nastupa na Eurosongu - kazao je za Kurir.

- To je svojevrstan uspjeh kada tako jednoj dobroj pjesmi Eurovizija nije potrebna da bi zaživjela - otkrio je Topić koji, iako nije pobijedio na Jugoviziji 1984. godine, izveo hit koji se pjeva i dan danas.

Ne prati puno Eurosong, ali dodao je da ipak sazna neke njemu važne podatke. - Mada to nije nekako moj fah, ja uvijek uspijem doznati informacije koje su mi bitne. Gledao sam Doru, gledao sam izbor u Beogradu i kada bih povukao neku paralelu, mislim da je izbor hrvatske pjesme totalni promašaj. A ova srpska pjesma čini mi se onako jedan interesantan aranžman, ima nešto novo u svemu tome, tako da po pitanju tog nekog autentičnog, novog glazbenog izraza, mislim da je Srbija u velikoj prednosti - zaključio je pjevač.

Dado Topić pobijedio je na Dori 2007. godine kada je s grupom Dragonfly izveo pjesmu "Vjerujem u ljubav". Po prvi puta u povijesti Hrvatske na ovom natjecanju, naše predstavnike nismo gledali u finalu. Dragonfly i Dado Topić zauzeli su 16. mjesto u polufinalu sa 54 osvojena boda.

