VIDEO Vlado Kalember: Partnera bivše žene prihvatio sam iz dva razloga, a naš sin se nosio s predrasudama

Vlado Kalember, 72-godišnji legendarni glazbenik, gost je nove epizode Večernjakove emisije "Show na kvadrat". U razgovoru s našim novinarom Zvonimirom Milakovićem, Kalember je podijelio sretne trenutke iz svoje karijere, ali i privatnog života. Poznati izvođač hitova poput "Vino na usnama", "Ana", "Evo noći, evo ludila" i mnogih drugih, trenutačno promovira svoj najnoviji album s grupom Srebrna Krila, pod nazivom Ljubav ima dva života, na kojem su sve pjesme posvećene ljubavnoj tematici. Tijekom emisije, Kalember je otkrio kako je godinama bio viđen u medijima i javnosti kao neponovljivi zavodnik, no tvrdi da je to zapravo mit o njemu. Iako je stekao reputaciju neodoljivog šarmera, u razgovoru je priznao da se iza toga skriva sasvim drugačija istina. Osim glazbenih uspjeha, dotaknuo se i svojih početaka u glazbenoj industriji, odrastanja sa sestrom Mijom i roditeljima te svojih prvih ljubavi i zaljubljivanja.

S posebnim emotivnim nabojem govorio je o svom odnosu s bivšom suprugom, poznatom violončelisticom Anom Rucner, i sadašnjem odnosu s njom te njezinim partnerom, također glazbenikom Markom Duvnjakom. Kalember nam je otkrio dva ključna razloga zbog kojih je prihvatio novog partnera svoje bivše supruge, a nije propustio ni podijeliti svoja razmišljanja o sinu Dorijanu. Otkrio je da je njegov sin, kako sam kaže, vjerojatno nosio neke predrasude zbog činjenice da je odrastao kao dijete poznatih roditelja. U razgovoru s Kalemberom, dotaknuli smo se i njegovog emotivnog života, gdje je otkrio je li mu i danas ljubav i emocionalna podrška važna. Također je otkrio i je li trenutačno zaljubljen te postoji li u njegovu životu neka posebna dama. Kalember nije zaobišao ni osjetljivu temu svog razvoda od bivše supruge, kao ni razlike u godinama o kojima su mediji često pisali dok su bili u braku. Osim glazbe, Kalember je velik zaljubljenik u nogomet, a u emisiji "Show na kvadrat" ispričao je sve o prijateljstvu s braćom Kranjčar i kako provodi slobodno vrijeme. Otkrit ćete i kako se opušta, koliko spava te mnoge druge detalje iz njegova privatnog života. Sve to i puno više možete saznati u emisiji, koju možete pogledati u nastavku teksta, kao i na našem YouTube profilu.

VIDEO: