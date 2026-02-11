Naši Portali
PODIJELILA JAVNOST

FOTO Najnovije seksi poze J.Lo izazvale buru reakcija, a svi su komentirali ovo

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 22:30

Slavna pjevačica Jennifer Lopez ponovno je izazvala buru na Instagramu objavom fotografija iz teretane. Dok su je jedni hvalili zbog discipline, drugi su je kritizirali da se previše trudi izgledati mlađe te pokrenuli raspravu o estetskim zahvatima

Planetarno popularna pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) u utorak je na Instagramu podijelila seriju fotografija koje su zapalile društvene mreže. Pozirajući u svojoj kućnoj teretani, pokazala je figuru u uskom, tamnoljubičastom kompletu koji je naglasio njezine definirane trbušne mišiće. Uz objavu s minimalno šminke kratko je poručila: - Neka bude jednostavno - a dodala je i citat: - Cilj je jednostavan. Bolji nego jučer. Svaki. Božji. Dan - istaknula je zvijezda. 

Objava je, očekivano, izazvala podijeljene reakcije. Dok su je obožavatelji zasipali komplimentima poput - "Inspiracija", "Body goals" - hvaleći njezinu disciplinu, drugi su bili znatno kritičniji. Naime, dio pratitelja smatra da se pjevačica previše trudi izgledati kao da ima 23 godine i da "očajnički pokušava zadržati mladost". Neki su se na pogrdan način fokusirali i na njezine godine pišući: - Skoro 60 godina, ahahaha, zaboga - što su drugi korisnici osudili kao posramljivanje.

Osim rasprave o godinama, fotografije su potaknule i nagađanja o estetskim zahvatima. Dio komentatora primijetio je da njezino poprsje izgleda drugačije, što je pokrenulo glasine o operaciji povećanja grudi, iako je Lopez takve zahvate uvijek poricala. Objava dolazi u vrijeme njezine europske turneje i nakon razvoda od Bena Afflecka, pa mnogi smatraju kako time pokazuje da je u "borbenoj formi", fizički i mentalno.

VIDEO Novinar naljutio Jennifer Lopez neukusnom šalom o njenim godinama: 'Je li on stvarno to rekao?!'
1/18
Bivši vatreni nakon dugo vremena viđen u javnosti: Njegova supruga netipična je WAGS-ica, imaju 4 djevojčice
Jennifer Lopez showbiz

