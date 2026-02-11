FOTO Najnovije seksi poze J.Lo izazvale buru reakcija, a svi su komentirali ovo

Planetarno popularna pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) u utorak je na Instagramu podijelila seriju fotografija koje su zapalile društvene mreže. Pozirajući u svojoj kućnoj teretani, pokazala je figuru u uskom, tamnoljubičastom kompletu koji je naglasio njezine definirane trbušne mišiće. Uz objavu s minimalno šminke kratko je poručila: - Neka bude jednostavno - a dodala je i citat: - Cilj je jednostavan. Bolji nego jučer. Svaki. Božji. Dan - istaknula je zvijezda.

Objava je, očekivano, izazvala podijeljene reakcije. Dok su je obožavatelji zasipali komplimentima poput - "Inspiracija", "Body goals" - hvaleći njezinu disciplinu, drugi su bili znatno kritičniji. Naime, dio pratitelja smatra da se pjevačica previše trudi izgledati kao da ima 23 godine i da "očajnički pokušava zadržati mladost". Neki su se na pogrdan način fokusirali i na njezine godine pišući: - Skoro 60 godina, ahahaha, zaboga - što su drugi korisnici osudili kao posramljivanje.

Osim rasprave o godinama, fotografije su potaknule i nagađanja o estetskim zahvatima. Dio komentatora primijetio je da njezino poprsje izgleda drugačije, što je pokrenulo glasine o operaciji povećanja grudi, iako je Lopez takve zahvate uvijek poricala. Objava dolazi u vrijeme njezine europske turneje i nakon razvoda od Bena Afflecka, pa mnogi smatraju kako time pokazuje da je u "borbenoj formi", fizički i mentalno.

