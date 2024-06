VIDEO Vandali uništili portret kralja Charlesa, društvene mreže pišu: 'Sad izgleda bolje'

Kada je sredinom svibnja otkriven prvi službeni portret britanskog kralja Charlesa III. od njegove krunidbe, reakcije javnosti bile su dvojake. Dio obožavatelja kraljevske obitelji bio je oduševljen slikom, dok je pozamašan broj ljudi tvrdio kako monarh zaslužuje bolje. Svoj sud o portretu sada su dali i aktivisti udruge za prava životinja Animal Rising koji su oskvrnuli umjetninu izloženu u galeriji Philip Mould u Londonu.

Naime, oni su na Charlesovo lice nalijepili lik Wallacea iz animiranog filma 'Wallace & Gromit' i pritom dodali oblačić s riječima koje izlaze iz njegovih usta: - Nema sira Gromit. Pogledaj svu ovu okrutnost na farmama RSPCA - referirajući se na humanitarnu organizaciju 'Kraljevsko društvo za prevenciju nasilja nad životinjama'. Izgleda kako su aktivisti nezadovoljni njihovom brigom o životinjama koje bi trebali štititi, a na ovaj način iskazuju svoje nezadovoljstvo.

