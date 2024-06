FOTO Isklesana tijela vatrenih krase tetovaže: Sosa nosi DiCaprija, Brozović ima bombu, a Perišić novu

Europsko nogometno prvenstvo samo što nije počelo, a naši su reprezentativci ponovno u velikom fokusu. Mnogi na društvenim mrežama komentiraju, a pogotovo pripadnice ljepšeg spola kako su naši vatreni jedni od najzgodnijih, a ono što njihova isklesana tijela krasi su i tetovaže. Po tim je tetovažama možda bio najprepoznatljiviji naš umirovljeni vatreni, a danas ponosni ambasador HNS-a Šime Vrsaljko koji je tetovažama ukrasio cijela prsa, leđa, ruke, a upravo su se oni pronašle i u brojnim svjetskim medijima nakon Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji kada smo ih imali prilike vidjeti nakon svake utakmice.

Posebno se ističe lik Majke Božje s djetetom koji se nalazi na Šiminim leđima i posljednja večera, prsa mu krasi križ, a ruke lik sirene, srce, svjetionik i leptir, a na prstima ima ispisano ime svog brata. Naime, ni ostali aktualni vatreni ne zaostaju puno za Vrsaljkom pa je tako pod povećalom javnosti zbog tetovaža i Marcelo Brozović. Primjerice, njegova tetovaža bombe koju ima na vratu, rijetko kome može promaknuti, a mnogi su komentirali svojevremeno kako je "prešao igricu", a Ivan Perišić i Lovren su jednom komentirali: "Puko si kao kokica, a ne bombica". Britanski The Sun je crtež njegova smajlića "epic Brozo" proglasio jednom od najružnijih tetovaža nogometaša.

Isto tako, svojim se tetovažama ponosi i Borna Sosa koji ih nerijetko pokazuje i na društvenoj mreži Instagram, a ima ih dvadesetak. Zanimljivo jest da je većinu posvetio svojim omiljenim hollywoodskim zvijezdama pa tako ima istetovirane Johnnyja Deppa, Leonarda DiCaprija i Heatha Ledgera, a tu su i košarkaši Michael Jordan i Kobe Bryant, dok mu prsa krasi lik preminulog frontmena grupe Linkin Park, Chester Bennington.

Ivan Perišić ima definitivno jednu od najneuobičajenije i jedinstvenih tetovaža, a to je crtež kokoši s loptom za koju se odlučio zbog svog nadimka iz djetinjstva, naime zvali su ga Koka. Jedna od najnovijih tetovaža je ona posvećena belgijskom gradu Brugesu i njegovu nogometnom klubu u kojem je igrao od 2009. do 2011. godine, a uz nju ima i onu posvećenu njegovu rodnom Omišu.

Iako je u ljubavi zauzet, Martin Erlić poglede vatrenih obožavateljica plijeni i tetovažama stepenica i sata na lijevom ramenu, spartanskog vojnika na lijevoj nozi i natpise "courage" i "strength". Osim toga, zanimljivo jest da Domagoj Vida ima samo jednu tetovažu, a to je ona lika Ivana Pavla II na podlaktici. Tetovažu ima i Marco Pašalić: na njegovoj podlaktici zanimljiva je tetovaža na kojoj se nalazi lik muškarca koji u naručju drži bebu. Golman Ivica Ivušić veliki je zaljubljenik u tetovaže i kako je jednom prigodom rekao, sve slike na njegovu tijelu imaju određeno značenje. Ivušić na desnoj ruci ima istetovirano žensko lice, veliki sat i ruže. Mislav Oršić ima samo jednu tetovažu i to jako vidljivu. Njegovu desnu podlakticu krasi ime njegove supruge Suzane i svaki put kada za svoj klub ili reprezentaciju postigne gol, Oršić poljubi tetovažu s imenom supruge.

Joško Gvardiol, jedan od najpopularnijih vatrenih i miljenik ženske publike, još nema tetovažu, ali u jednom je razgovoru rekao kako razmišlja o tome i tada je otkrio što bi volio istetovirati: "Na desnoj strani leđa tetovirao bih Marka Livaju, a na lijevu možda Zlatana Ibrahimovića." Na zadnjem treningu naših nogometnih reprezentativaca pozornost su privukle i njihove kopačke i natpisi na njima. Mateo Kovačić na svojim kopačkama ima ime supruge Izabel i sina. Kopačke koje nosi Domagoj Vida također na sebi imaju malu hrvatsku zastavu i na njima su imena njegove supruge Ivane i njegova Donjeg Miholjca. Kapetan Modrić na svoje je kopačke stavio imena svoje djece i supruge Vanje, a na kopačkama imena djece ima i Marcelo Brozović, dok ostali uglavnom na kopačkama imaju svoje prezime.

