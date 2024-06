Besramno bogat i mrzovoljan kralj američkog sitcoma mrzi Božić i lažirao je probleme s mentalnim zdravljem

Larry David stvorio je karijeru od prigovaranja na sitnice i revolta protiv pravila pristojnog društva. Najprije je to učinio kao jedan od kreatora legendarne serije "Seinfeld" 90-ih, a potom i kao verzija samog sebe u HBO-ovoj seriji "Bez oduševljenja, molim". Čak i tijekom medijskih nastupa, David pojačava svoju mrzovoljnu personu do te mjere da je teško reći gdje prestaju šale, a gdje počinje pravi Larry. Za njega se taj lik pokazao nevjerojatno unosnim, ali se ne preporuča pitati koliko točno. Kada ga je prošli tjedan CNN-ov novinar Chris Wallace pitao koliko je bogat, David je odgovorio da se to "tebe j***no ne tiče", pa nazvao Wallaceovo nagađanje o nekih 500 milijuna dolara "suludim" i "apsurdnim" prije nego je potpitanja odbacio šarmantnim smijehom i čvrstim: "A kako bi bilo da zašutiš?"

Ipak, novinar nije potpuno promašio. Forbes procjenjuje kako bogatstvo Larryja Davida iznosi oko 400 milijuna dolara, što je dovoljno da ga učini jednim od najbogatijih televizijskih producenata u povijesti, ali je prava sitnica u usporedbi s bogatstvom njegovog najslavnijeg suradnika Jerryja Seinfelda, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na nešto iznad milijarde dolara. Možda je i to razlog zbog kojeg Larry David godinama izbjegava ovu temu, no javnost jest zainteresirana, djelomično i zato što se mnogo zapleta u njegovoj drugoj hit-seriji "Bez oduševljenja, molim" vrti oko Davidovog odnosa prema novcu. Premda je teško zamisliti da bi nekome tko u banci ima stotine milijuna dolara dan mogla uništiti loša limunada koju je od djeteta kupio za dolar, upravo to se dogodilo u jednoj epizodi serije. Kakav lik!

Lawrence Gene David, rođen u New Yorku 2. srpnja 1947., američki je scenarist, komičar, glumac, i producent. Židovskog je podrijetla: obitelj njegova oca Mortimera emigrirala je iz Njemačke u SAD tijekom 19. stoljeća, dok je Davidova majka Rose rođena u poljsko-židovskoj obitelji u Ukrajini. Dvojicu sinova, Larryja i Kena, odgajali su u skromnim uvjetima, od očeve plaće krojača muške odjeće, no svaki dolar odlazio je za obrazovanje njihove djece.

Larry je 1965. maturirao u srednjoj školi Sheepshead Bay, na čijim je hodnicima danas izložena njegova fotografija. Zatim je pohađao Sveučilište Maryland gdje je 1970. diplomirao povijest umjetnosti i otkrio da može nasmijati ljude. No, najprije se nakon koledža prijavio u rezervni sastav vojske Sjedinjenih Država. Nedavno je, u veljači ove godine, otkrio da je lažirao probleme s mentalnim zdravljem kako bi bio otpušten iz vojnih pričuva, a cijela priča zvuči kao izgubljena epizoda serije "Bez oduševljenja, molim". U isječku koji je podijeljen na YouTubeu David je u podcastu ispričao voditelju Conanu O'Brienu kako se pridružio vojnim rezervama kad je bio mlad kako bi izbjegao novačenje u Vijetnamski rat.

David, koji je radio kao "specijalist za skladištenje nafte", rekao je da je morao služiti u vojnim rezervama šest godina. Ipak, otkrio je genijalan način da skrati svoju vojnu karijeru na samo dvije godine službe. Kao dio svojih dužnosti, komičar je morao ići u dvotjedni ljetni kamp, a tamo je saznao za "psihijatra koji je pisao nalaze za oko 250 dolara" kako bi pripadnike vojske proglasio nesposobnima za dužnost. "Otišao sam ga vidjeti i razgovarao sam s njim 45 minuta, a on mi je napisao pismo, u kojem je zapravo pisalo da sam lud", rekao je i dodao da se pojavio na dužnosti i napravio scenu kako bi svoju "ludost" stvarno prodao kolegama iz vojske.

"Ovo su moji prijatelji, družim se s tim ljudima i vidim ih sve skupljene, pokazuju prstom i gledaju u mene: 'Što on radi? Što je s Davidom? Pogledaj ga, pogledaj ga.' Onda sam otišao do bojnika, a on je čitao pismo i razgovarao sa mnom. Odgovaram mu na pitanja, a on mi nakon pet minuta kaže: 'Možeš li voziti kući?'" prisjetio se David. "I kunem se da sam ovu rečenicu rekao puno prije nego što je Dustin Hoffman to rekao u filmu: 'O da, ja sam dobar vozač'", ispričao je, referirajući se na scenu iz filma "Kišni čovjek" iz 1988. "I to je bilo to, ja sam izašao", zaključio je David.

Karijeru je započeo kao stand-up komičar nastupajući po njujorškim klubovima. Kako bi preživio, bio je prisiljen raditi druge poslove, pa je tako radio u trgovini, kao vozač limuzine i serviser televizora. U to vrijeme je živio u stambenom kompleksu Manhattan Plaza gdje mu je prvi susjed bio Kenny Kramer, kasnija inspiracija za dobro poznatog Kramera iz serije "Seinfeld". Prvi televizijski angažman bila mu je večernja humoristična emisija "Friday's" (od 1980. do 1982.) u kojoj je potpisan kao scenarist i glumac.

Tu je i upoznao i glumca Michaela Richardsa, koji će kasnije utjeloviti lik i djelo Kramera u seriji "Seinfeld". Također je kratko (od 1984. do 1985.) bio scenarist u poznatoj televizijskoj emisiji "Saturday Night Live" (NBC). Tu je upoznao glumicu Juliju Louis-Dreyfus, koja će u "Seinfeldu" glumiti Elaine.

Uloga po ulogu, sve je bilo spremno za lansiranje jednog od najpopularnijeg sitcoma svih vremena, koji Larry David 1989. godine pokreće zajedno s komičarom Jerryjem Seinfeldom. Famozni "Seinfeld" u svoj televizijski život ulazi najprije kao s pilot epizodom za televizijsku kuću NBC pod nazivom "The Seinfeld Chronicles". Pilot epizoda je imala gledanost od 11 posto, što je bilo dovoljno da se osigura snimanje prve sezone, ali od tada pod nazivom "Seinfeld".

David je bio glavni scenarist i izvršni producent ove, vjerojatno najpopularnije američke serije svih vremena. Od ukupno 180 epizoda, napisao je 62 epizode, uključujući i onu iz 1992. pod nazivom "The Contest" (natjecanje u apstinenciji od masturbacije) koju je časopis TV Guide proglasio najboljom televizijskom epizodom svih vremena. Zanimljivo je, također, da je lik legendarnog Georgea Costanze inspiriran upravo likom i djelom Larryja Davida.

Manje je poznato da je David i glumio u "Seinfeldu", odvjetnika Franka Costanze koji nosi plašt, a također je posudio glas Georgeovom šefu i direktoru New York Yankeesa, Georgeu Steinbrenneru. Nakon sedme sezone nakratko je napustio seriju da bi se vratio u posljednjoj, devetoj sezoni te napisao i posljednju epizodu "Seinfelda", čije je finale u svibnju 1998. gledalo čak 76 milijuna gledatelja.

Samo te godine David je radom na seriji zaradio oko 250 milijuna dolara, a ukupna zarada popela se na nevjerojatnih 1,7 milijardi dolara. Sa serijom je bio 19 puta nominiran za prestižnu američku nagradu Emmy i dva puta ju je osvojio - za najbolju komediju i najbolji scenarij. No, bez komedije ne može, pa je samo godinu dana nakon završetka emitiranja "Seinfelda" otpočelo emitiranje sitcoma baziranog na njegovu vlastitom životu, pod nazivom "Bez oduševljenja, molim!". Serija je započela kao jednosatna epizoda pod nazivom "Larry David: Curb Your Enthusiasm", emitirana na američkoj kabelskoj televiziji HBO 17. listopada 1999. godine.

Uskoro kreće i emitiranje prve epizode serije, "The Pants Tent", a Larry David je glavni glumac, scenarist i izvršni producent. U seriji glumi karikiranu verziju sebe, ali s mnogim istinitim detaljima iz vlastitog života. Postala je poznata po tome što nema striktni scenarij nego se temelji na improvizaciji vrhunskih glumaca-komičara poput Richarda Lewisa, Jeffa Garlina, Teda Dansona, Susi Essman, Wande Sykes, J.B. Smoove, Boba Einsteina i mnogih drugih.

U seriji se pojavljuju i neke teme iz "Seinfelda", ali David ide korak dalje tako da brojne epizode izazivaju kontroverze. U Američkom leksikonu pop kulture postoji termin "Larry David moment" koji označava nehotično stvorenu neugodnu društvenu situaciju. Kritika i publika sjajno su prihvatili seriju, koja je postala kultna ne samo u granicama SAD-a, čak je 34 puta nominirana za nagradu Emmy koju je jedanput i osvojila, kao i nagradu Zlatni globus.

Nažalost posljednja, 12. sezona "Bez oduševljena, molim!", koja je emitirana ove godine, vrvjela je poznatim gostima, među njima i Bruce Springsteen oko kojeg se vrtjela predzadnja, 11. epizoda. Boss se pokazao kao vrlo solidan glumac glumeći samoga sebe i zezajući se na račun kulta vlastite ličnosti. Želio je upoznati Larryja Davida, a njihov susret završava tako da se Springsteen i David razbole od korone, optužujući jedan drugoga za zarazu, pa se tako Boss u posljednjoj epizodi nađe kao svjedok tužitelja i još jedan od brojnih difamatora Davidovog karaktera.

I tako je, početkom travnja ove godine, nakon 24 godine i 121 emitirane epizode, svome kraju došla i jedna od najboljih humorističnih serija svih vremena. Posljednja epizoda složena je od najcrnijih točaka iz Larryjevog života - protiv njega svjedoči vlasnik kafeterije Moca Cho koji tvrdi da ga je uništio zbog mekanog peciva, konzervativna Židovka koja je s njim u sumrak završila na sjedežnici s koje je skočila kako je ne bi noć uhvatila s muškarcem, vidimo kako je mokrio po slici Isusa... I baš kao u finalu "Seinfelda", i Larry David biva osuđen i trebao bi završiti u zatvoru. No, onda se kao deus ex machina pojavljuje Jerry Seinfeld i - spašava stvar.

Bio je to završetak serijala u kojem je Larry David na početku bio naprđeni 54-godišnjak, da bi se do kraja pretvorio tek u naprđenog 76-godišnjaka, nimalo se ne mijenjajući i, kako je sam rekao, u životu ne naučivši ni jednu jedinu lekciju. Iako je nepromjenjivost likova jedan od osnovnih postulataBESTIMAGE/ ili sitcoma (kada se nešto fundamentalno promijeni, serija ili završava ili odlazi dođavola s kvalitetom i popularnošću), Larry David je s tom pretpostavkom doista pobjegao u neslućene razmjere i daljine.

U više je navrata proglašavao kraj svoje hit serije, no ovaj put ipak je bilo definitivno zbogom. I otišao je u velikom stilu, zatvorivši većinu poglavlja svoje priče. I stvorivši nezaboravni lik grintavca, čovjeka koji se voli žaliti pa - na gotovo sve oko sebe. Što ne znači da nije sretan. Naprotiv; i Larry David i Jerry Seinfeld su komičari koji su svoje karijere napravili upravo u toj slijepoj ulici - dobrih i u načelu sretnih ljudi koji se vole žaliti na sve oko sebe. Što zna biti naporno za njihovu okolinu, no iz toga izlazi komični efekt, na radost i zadovoljstvo milijunskog gledateljstva.

Osim ova dva ključna serijala, David je sudjelovao i u drugim projektima kao glumac, scenarist ili režiser. Nakon "Seinfelda" je napisao i režirao film "Sour Grapes", preveden kao "Kiselo grožđe". Nažalost, naslov filma je sugerirao i njegov neuspjeh. Film je kritika pokopala, nije postigao nikakav komercijalni uspjeh, a i sam David je zažalio što ga je snimao. Odigrao je i sporedne uloge u dva filma Woodyja Allena "Radio Days" i "New York Stories". U Allenovoj komediji "Whatever Works" (2009.) glumi glavnu ulogu. Budući da su njegove kćeri Cazzie i Romy obožavateljice televizijske serije "Hannah Montana" zajedno s njima se pojavljuje u jednoj od epizoda.

Kćeri je dobio u braku s Laurie Lennard, koji je trajao od 1993. do 2007., a deset godina nakon kraha prvog braka, na rođendanskoj zabavi Sache Barona Cohena, sreo je producenticu Ashley Underwood s kojom se vjenčao 2020. godine. No, daleko od toga da je tipičan obiteljski čovjek. U jednom eseju za Graydon Carter's Air Mail pisao je o Božiću i otkrio je zašto ga mrzi.

"Ja sam stvorenje navike. Ne mogu tolerirati ništa što me izbaci iz rutine. Zato mrzim sve praznike, ali nijedan toliko kao Božić", napisao je. Požalio se na pozive na tulume koji su se odvijali u božićnom razdoblju. Ti pozivi su napokon, kaže Larry, prestali. Ljudi su na blagdanskim okupljanjima primijetili njegovu mržnju prema Božiću, koja je, kaže Larry, bila nepodnošljiva, i shvatili su da ga više ne trebaju zvati na tulume. "Pozivi su počeli jenjavati dok na kraju nisu potpuno nestali. Onda se to konačno dogodilo - bio sam sam na Božić. Sam. Na Božić. Sve te godine prigovaranja i klepetanja konačno su se isplatile", rekao je Larry.

"Tu je ta odvratna glazba. Filmovi sa smiješnim, ljupkim osjećajima. Pokloni, razmišljanje o njima, kupovanje i prateća gomila smeća koja se nakuplja otvaranjem darova, ekološka katastrofa koja se istovremeno događa u dnevnim sobama diljem zemlje...", nabraja Larry David.

Sada za Božić ima novu rutinu koja mu napokon odgovara u potpunosti. "Jedenje kineske hrane na Božić u samoći postalo je moj cijenjeni godišnji ritual kojem se radujem jednako koliko i završetku radova na susjedovoj kući", kaže Larry, dok televizijski svijet s nestrpljenjem očekuje neki novi televizijski projekt. Nakon što su ga kolege komičari proglasili 23. najvećim komičarem svih vremena, odlazak u mirovinu za njega, nadaju se, ne može biti opcija.

