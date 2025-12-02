VIDEO U obitelj Ivanišević stigao novi član! Pratitelje dirnula emotivna simbolika iza ovog događaja

Nives Ivanišević, radijska voditeljica i supruga našeg proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, odlučila je putem društvenih mreža podijeliti trenutak sreće u njihovom obiteljskom domu. Na svojem profilu na Instagramu, Nives je objavila videozapis kojim je predstavila novog četveronožnog člana obitelji. Riječ je o preslatkom pomerancu kojemu su nadjenuli ime Zigi, a maleni psić odmah je osvojio srca njezinih brojnih pratitelja.

U opisu objave, Nives nije skrivala oduševljenje, opisujući Zigija kao "najnježniju i najmanju pahuljicu", čime je savršeno dočarala prirodu ove pasmine koja je poznata po svojoj privrženosti vlasnicima i veselom karakteru. Reakcije na objavu bile su ispunjene oduševljenjem: - "A medeno", "Ajme Niveees", "Uživajte u ljepotici, šaljemo puse", "Preslatka beba malaa", "Aaaaaaa miška moja lipa, predivna je" - nižu se komplimenit na račun kujice koju možete pogledati OVDJE.

Ono što ovu vijest čini posebno dirljivom nije samo dolazak novog psića, već simbolika datuma kada je Zigi ušla u njihov život. Naime, maleni pomeranac stigao je u njihov dom točno na dan kada bi njihov voljeni, preminuli pas Marli proslavio svoj 15. rođendan. Marli, predivni samojed koji je godinama bio vjerni pratitelj obitelji, nažalost ih je napustio u kolovozu prošle godine, ostavivši iza sebe veliku prazninu. Nives je u više navrata javno isticala koliko im Marli nedostaje i koliko je teško podnijela njegov odlazak, s obzirom na to da je bio neizostavan dio njihove svakodnevice više od desetljeća.

Podsjetimo, radijska i tv voditeljica od samojeda se oprostila objavom na Instagramu u kojoj je uz fotografije zajedničkih trenutaka s ljubimcem napisala i emotivnu poruku: - Hvala ti moj najdraži nasmijani prijatelju, 30.11.2010.-19.08.2024. MARLI - poručila je neutješna Nives. Ivanišević su u komentarima tješili brojni kolege, prijatelji i pratitelji: - "Marli naš, uvijek ostaje s nama!", "Ajme. Jako mi je žao. Znam sve. Veliki zagrljaj ti šaljem. Drži se!", "Mali oblak među oblacima. Žao nam je! Držite se, znamo da je jako teško", "Duša pahuljasta" - pisali su ispod objave, a javila se i naša glazbena diva Nina Badrić koja je kratko napisala "Ajoj.." i priložila tri uplakana emotikona.