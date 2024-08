Nives Ivanišević s pratiteljima podijelila najtežu vijest, javila se Nina Badrić: 'Ajoj....'

Radijska voditeljica Nives Ivanišević danas prolazi kroz teške trenutke. Naime, njenu obitelj nakon 14 godina napustio je voljeni pas Marli. Od samojeda se oprostila objavom na Instagramu u kojoj je uz fotografije zajedničkih trenutaka s ljubimcem napisala i emotivnu poruku: - Hvala ti moj najdraži nasmijani prijatelju, 30.11.2010.-19.08.2024. MARLI - poručila je neutješna Nives.

Voditeljicu u komentarima tješe brojni kolege, prijatelji i pratitelji: - "Marli naš, uvijek ostaje s nama!", "Ajme. Jako mi je žao. Znam sve. Veliki zagrljaj ti šaljem. Drži se!", "Mali oblak među oblacima. Žao nam je! Držite se, znamo da je jako teško", "Duša pahuljasta" - pisali su ispod objave, a javila se i naša glazbena diva Nina Badrić koja je kratko napisala "Ajoj.." i priložila tri uplakana emotikona. Kako se Nives oprostila od svog čupavog prijatelja možete pogledati na poveznici ispod.

Koliko je za Nives značio Marli najbolje pokazuje Instagram objava iz 2018, samo tri mjeseca nakon što je rodila sinčića Olivera, u kojoj je poručila da je njezin ljubimac dobro prihvatio prinovu u obitelji. - Ovo mi je bilo najbitnije... da se moje dvije bebe zavole... i rodila se ljubav - stoji u opisu fotografije.

Podsjetimo, Nives se nedavno prisjetila svoje pokojne majke Vesne koja je preminula prije četiri godine. Tužnu je obljetnicu obilježila posebnom fotografijom majke. - Anđele naš... Četiri godine bez nje, uf... - poručila je kratko Nives Ivanišević, inače supruga teniskog umirovljenog asa Gorana Ivaniševića.

Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, Nives nikada ne propušta dati do znanja koliko joj je majka značila. - Ima jedna žena... koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka,nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata) - napisala je prije četiri godine te dodala:

- Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama'. E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bi se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala. Hvala što si bila baš moja mama, što si baš moj život učinila takvim da ga nikad ne bi mijenjala ni s kim. Ti si sve. Kraljica, majka, žena, uzor. I kako bi rekle sve ove jake koje volim i znam: Putuj Mamice! Volim te - napisala je neutješna Nives.

