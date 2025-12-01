Naši Portali
SUPERPOTJERA

Je li ovo najbolji nastup u povijesti domaćih kvizova? Pobijedio svih 5 lovaca i osvojio 20.000 eura

VL
Autor
Vecernji.hr
01.12.2025.
u 11:30

- Početna prednost bila je dvanaest sekundi, završna je trinaest. Znači ne samo da nije izgubio, nego je još i povećao prednost, Dominik je svojom izvedbom impresionirao lovce

Dominik Pozderac iz Črnilovca pokraj Jastrebarskog, sveučilišni magistar prava zaposlen u struci, predstavio se kao ljubitelj boravka na otvorenom, posebno trčanja. Osvojenim novcem otputovao bi na Novi Zeland sa svojom ekipom.

U prvom krugu Dominik je osvojio 1.000 eura, a zatim se u brzopoteznoj igri odlučio na najteži mogući izazov – suprotstaviti se timu svih pet lovaca za ponudu od 20.000 eura. Lovci su na svom satu zatražili 48 sekundi prednosti. Dominik je odigrao jednu od najimpresivnijih partija u povijesti kviza. Točno je odgovorio na svako postavljeno pitanje, ostao potpuno staložen te pobijedio lovce s čak 13 sekundi prednosti, osvojivši 20.000 eura.

– Moram odmah reći: strašna psihologija s vaše strane, u smislu mentalne snage. Sve ste to uspjeli laganini othrvati, ostali ste staloženi, dali ste stopostotni učinak. Iznimno hrabra odluka - istaknuo je Dean. – Početna prednost bila je dvanaest sekundi, završna je trinaest. Znači ne samo da nije izgubio, nego je još i povećao prednost – dodao je Krešo. – Realno mislim da smo odlično odigrali, a vi ste nas pobijedili – to sve govori – zaključila je Morana.

Naša bivša misica otkrila da boluje od karcinoma: 'Bože, u tvoje ruke predajem se potpuno, vodi me'
Ključne riječi
showbiz kviz HRT potjera Superpotjera

TR
tranica
12:28 01.12.2025.

Bravo, momak! Odličan! Čestitke od srca.

