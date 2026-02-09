Cure novi detalji: Objavljene snimke koje su djevojke morale slati Epsteinu, ali i nova imena iz Silicijske doline

Jeffrey Epstein prisiljavao je neke od svojih žrtava na sudjelovanje u onome što nalikuje polugolim „audicijama“ nalik modnim pistama, pokazuju nove videosnimke. Epstein, serijski seksualni zlostavljač i pedofil koji je 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu dok je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, primao je brojne videosnimke mladih žena i djevojaka koje su se, čini se, predstavljale kao potencijalne manekenke.

Snimke, za koje se vjeruje da su ih američke vlasti zaplijenile s Epsteinova računala, dio su najnovijeg vala od približno tri milijuna dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Dob osoba prikazanih u videozapisima nije moguće utvrditi, budući da su prije objave sva lica i identifikacijski detalji sustavno uklonjeni, piše Telegraph.

🔴Epstein made girls perform catwalk auditions, videos reveal



Read the full story below 🔗https://t.co/xQE8DFFnwB pic.twitter.com/3nZIrKE7O8 — The Telegraph (@Telegraph) February 8, 2026

Iako nije potvrđeno jesu li snimane osobe doista bile Epsteinove žrtve, gotovo u svim slučajevima njihovi su identiteti zaštićeni zamračenim licima i utišanim glasovima. Sadržaj snimki podupire tezu da je Epstein mlade djevojke uvlačio u svoj krug predstavljajući se kao skaut za modnu kuću Victoria’s Secret. Upravo se tom pričom poslužio i 1997. godine kada je, prema iskazu, u Santa Monici seksualno napao manekenku Aliciju Arden.

Videozapisi ujedno ukazuju na međunarodne razmjere Epsteinove mreže, s obzirom na to da su mnoge snimke nastale na različitim lokacijama diljem svijeta. Na jednoj se djevojka snima ispred planinskog krajolika, dok druga govori ruski dok je muškarac snima na stražnjem sjedalu automobila.

U pojedinim snimkama djevojke poziraju u visokim potpeticama, hodaju prema kameri poput manekenki ili stoje ispred umjetničkih djela. Zbog redakcija nije moguće jasno utvrditi razinu njihove odjeće. Na jednoj snimci muškarac s australskim naglaskom traži od djevojke da „izgleda malo sretnije“ dok pozira u prostoru nalik privatnom stanu.

Jedan video prikazuje djevojku u crnim tajicama i tenisicama ispred poznate ruske slike Jutro u borovoj šumi iz 1889. godine, koja se nalazi u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi. Drugi materijali dodatno oslikavaju uznemirujući karakter Epsteinove operacije. Među njima su snimke djevojaka koje plešu provokativno, snimaju se u donjem rublju ili poziraju pred ogledalima. Dvije žene navodno su snimane u radnoj sobi Epsteinove kuće u Parizu, prostoru koji je kasnije postao predmet kaznene istrage zbog sumnji na silovanje i seksualno zlostavljanje, uključujući maloljetnike.

Alicia Arden ranije je ispričala da ju je Epstein krajem devedesetih namamio u hotelsku sobu lažno se predstavljajući kao skaut za Victoria’s Secret, pod izlikom „audicije“. U razgovoru za The New York Times 2019. godine navela je da ju je pokušao razodjenuti i seksualno zlostavljati. Uplašena, pobjegla je i incident prijavila policiji, a njezin iskaz ostaje jedan od najranijih službeno zabilježenih navoda protiv Epsteina.

Iako Epstein nikada nije bio zaposlen u Victoria’s Secretu, održavao je bliske veze s Lesliejem Wexnerom, tadašnjim čelnikom matične kompanije L Brands. Wexner nikada nije kazneno gonjen, no dokumenti navode da je Epstein bio optužen za pronevjeru milijuna dolara iz njegova bogatstva, što je završilo privatnom nagodbom vrijednom 100 milijuna dolara.

Epstein je navodno surađivao i s francuskim modnim agentom Jean-Lucom Brunelom, koji je 2022. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, kako bi pribavio „više od tisuću“ žena. Tužiteljica Virginia Roberts Giuffre tvrdila je da je Brunel dovodio maloljetne djevojke u SAD na manekenskim vizama te ih potom seksualno iskorištavao.

Bivša manekenka Thysia Huisman izjavila je da ju je Brunel 1991. godine u Parizu drogirao i silovao, kada je imala 18 godina. Prisjetila se i susreta s Epsteinom, koji joj je tom prilikom govorio o njezinu „velikom potencijalu“, riječi koje su kod nje izazvale snažan osjećaj nelagode.

U jednom audiozapisu iz najnovije objavljene dokumentacije, neimenovanu Britanku za koju se pretpostavlja da je Ghislaine Maxwell istražitelji su pitali je li ikada tvrdila da je Epstein bio skaut za Victoria’s Secret. Ona je odgovorila da se ne sjeća da je ikada iznijela takvu tvrdnju.

Osim toga, najnovija objava milijuna dokumenata američkog Ministarstva pravosuđa otkriva nove detalje o mreži odnosa koje je Epstein godinama gradio s utjecajnim osobama, osobito u tehnološkom sektoru Silicijske doline. Iako su Elon Musk i Bill Gates ranije bili u fokusu javnosti i negirali povezanost s Epsteinovim zločinima, dokumenti pokazuju da su njegove veze s tehnološkim elitama bile znatno šire.

Među imenima koja se često pojavljuju u spisima su Sergey Brin, Peter Thiel, Steven Sinofsky i Reid Hoffman. Dokumenti uključuju e-mailove, rasporede, fotografije i snimke razgovora koji detaljnije prikazuju prirodu tih odnosa, iako vlasti naglašavaju da samo spominjanje ne znači kaznenu odgovornost.

Posebno se ističe Peter Thiel, s kojim je Epstein bio u kontaktu od 2014. do 2019., čak i nakon što su njegove ranije seksualne presude bile javno poznate. Spisi pokazuju planiranje sastanaka, osobnu korespondenciju i Epsteinova ulaganja od oko 40 milijuna dolara u fondove povezane s Thielovom tvrtkom, dok Thiel tvrdi da je njihove susrete smatrao isključivo profesionalnima. Epstein je u razgovorima s trećim osobama Thiela opisivao kao ključnu vezu u tehnološkom svijetu.

Dokumenti također detaljno opisuju odnos s Reid Hoffmanom, kojeg je Epstein nazivao bliskim prijateljem. Hoffman je priznao da je 2014. posjetio Epsteinov privatni otok, navodeći filantropske razloge, te kasnije izrazio žaljenje zbog tih kontakata.

E-mailovi otkrivaju da je Hoffman povezivao Epsteina s drugim moćnim osobama, uključujući večeru na kojoj su sudjelovali vodeći ljudi tehnološke industrije. Cjelokupna dokumentacija dodatno oslikava Epsteinove sustavne pokušaje da se infiltrira u najutjecajnije krugove Silicijske doline prije svoje smrti 2019. godine.