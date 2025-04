VIDEO Tončica Čeljuska se oprostila od kolega s HRT-a i objasnila kako je donijela odluku o odlasku

Poznata voditeljica i novinarka Tončica Čeljuska, koja je nedavno nakon 30 godina napustila HRT, zaintrigirala je svoje pratitelje na Instagramu snažnom porukom o donošenju životnih odluka. U objavi koja odiše samopouzdanjem, podijelila je svoju filozofiju o tome kako korača kroz velike promjene, ne tražeći pritom tuđa dopuštenja i objasnila je zašto nije ranije objavila odluku da odlazi s HRT-a. - Evo me u zgradi Hrvatske televizije u našem VIP salonu, tako mi to volimo reći, gdje će za pola sata doći moji dugogodišnji suradnici i prijatelji na jednu malu oproštajnu zabavicu, da ovaj dan ostavimo u lijepoj uspomeni i da se rastanemo u dobroj atmosferi. Mnogi su me ovih dana pitali zašto nisam ovu odluku objelodanila ranije nego sam zapravo posljednja i kao nešto sam skrivala. Jednostavno se radi o tome kada je neka velika odluka u pitanju, po mom mišljenju, a tako govore i coaching znanja koja imam, ne treba previše diskutirati s drugim ljudima. Treba se povući u svoju osamu, u svoj mir i treba sam sa sobom sve posložiti. Ako pitate svakoga za mišljenje, ljudi vam govore svoje opcije, svoje slike svijeta i svoje perspektive, iz svojih strahova, iz svojih nedoumica i nesigurnosti. I to vama ništa ne koristi. Vi morate imati dovoljno mira i tišine da čujete sebe, da čujete ono što je za vas najbolje i tu odluku naprosto izroditi i donijeti. I onda kad ste sigurni u tu odluku, kad je već totalno stvar završena, kad ste već povukli poteze, onda eventualno podijeliti i s drugima. Dakle, po mom mišljenju ne treba puno se konzultirati i polemizirati, nego u vlastitoj glavi razmotriti sve opcije, u vlastitoj glavi jednostavno staviti sve razloge i pro i kontra - ispričala je Čeljuska u videu koji je objavila na Instagramu.

Uz video je dodala: "Kako donosim odluke koje mijenjaju život? Bez traženja dopuštenja!". Nastavila je objavu s deset točaka koje opisuju njen pristup. Istaknula je važnost pitanja "Što ŽELIM, ne što trebam?", te naglasila kako su tuđa mišljenja korisna samo ako znaš vlastiti smjer. "Kad razmišljam o promjeni, ne pitam ‘Što će drugi reći?’ već ‘Što ću izgubiti ako ostanem?’", napisala je, dodajući kako su savjeti drugih poput tuđih cipela – udobni za njih, ali ne nužno i za naš put.

Ova objava dolazi nedugo nakon njenog odlaska s Prisavlja, gdje je provela tri desetljeća gradeći uspješnu karijeru, vodeći emisije poput "Dnevnika" i popularnog talk showa "U svom filmu". Sada se, kako je i sama najavila, posvetila novom poglavlju – neurolingvističkom programiranju (NLP), gdje kao certificirani Master Coach i Master Trainer planira održavati edukacije iz osobnog razvoja i komunikacijskih vještina. Njena poruka o samostalnom donošenju odluka i traženju vlastitog "da" savršeno se uklapa u ovaj novi profesionalni put. Pratitelji su je u komentarima obasuli podrškom i lijepim željama, poput "Sretno u neka nova svitanja" i "Predivna!!! Sretno dalje", pokazujući da cijene njenu iskrenost i hrabrost na novom putu.