VIDEO Srpski youtuber kojeg prati 1,4 mil. ljudi pijan slupao BMW od 200 000 eura, odmah je priveden

Poznati srpski youtuber Bojan Simonović, na internetu poznatiji kao Simi, u srijedu rano ujutro izazvao je tešku prometnu nesreću u Novom Sadu. Pod utjecajem alkohola potpuno je uništio svoj skupocjeni BMW vrijedan oko 200 tisuća eura, nakon čega je priveden, prenosi Blic. Simonović je navodno izgubio kontrolu nad svojim skupocjenim automobilom, zabio se u parkirana vozila, a od siline udarca dijelovi automobila bili su rasuti po cesti. Prava je sreća u nesreći da nitko nije ozlijeđen, no materijalna šteta je golema.

Policija je ubrzo stigla na mjesto događaja, a na alkotestu Simonoviću je navodno izmjereno čak 1,6 promila alkohola u krvi, zbog čega je odmah priveden. Njegov odvjetnik Radomir Munidžaba potvrdio je da se youtuber nalazi u policijskom pritvoru. - Na svu sreću, nema stradalih i ozlijeđenih osoba, s tim da je nastala velika materijalna šteta, s obzirom na to da se radi o skupocjenom i rijetkom modelu BMW M4. Gospodina Simonovića su priveli policijski službenici te se on sada nalazi u policijskom zadržavanju te očekujem da će on tijekom dana biti na slobodi - kazao je. Prema objavama na društvenim mrežama, Simonović je neposredno prije nesreće bio u noćnom izlasku.

Ovaj incident stavlja negativnu pozornost na Bojana Simonovića, kojeg na YouTubeu prati čak 1,4 milijuna ljudi, mahom mlađe generacije kojima je postao idol. Svoju je popularnost izgradio na izazovima i interakciji s publikom, a u javnosti se predstavljao i kroz neobične humanitarne geste. Prošle je godine tako privukao veliku pažnju kada je u jednoj pekarnici kupio apsolutno sve proizvode samo kako bi ih podijelio prolaznicima.