Poslušaj
SA SUPRUGOM U SPOTU

Tony Cetinski ponovno oduševio publiku: Spot 'Budi mi sreća' premašio 600 tisuća pregleda u samo četiri dana

Foto: Paola Gentelinija
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 12:12

Tony Cetinski prije nekoliko dana objavio je spot za pjesmu "Budi mi sreća" te je već sada premašio čak više od 600 tisuća pregleda.

Novi video spot za aktualni singl Tony Cetinski “Budi mi sreća” ostvario je izniman uspjeh već u prvim danima od objave. Na službenom kanalu na platformi YouTube spot je u samo četiri dana prikupio više od 600.000 pregleda, potvrđujući snažnu povezanost publike s emotivnom pričom koju donosi ova pjesma. Vizualna realizacija donosi novo, intimnije poglavlje pjesme koja je publiku već osvojila svojom emotivnom snagom i prepoznatljivom interpretacijom. Posebnu težinu cijelom projektu daje pojavljivanje njegove supruge, Dubravka Cetinski, čija prirodna kemija s Tonyjem pred kamerom dodatno naglašava središnju poruku pjesme – ljubav kao sigurno utočište i životnu snagu.

Video spot sniman je na tajnoj lokaciji u Italiji, u ambijentu koji spaja eleganciju i toplinu mediteranskog ugođaja. Režiju potpisuje Paolo Gentilini, koji je suptilnim i emotivno snažnim redateljskim pristupom dodatno naglasio intimni karakter pjesme te stvorio vizualno dojmljiv i estetski upečatljiv rad. “Budi mi sreća” donosi emotivnu priču pretočenu u suvremeni audiovizualni izričaj, još jednom potvrđujući zašto Tony Cetinski već desetljećima ostaje jedno od najtraženijih i najvoljenijih imena regionalne pop scene. Idealan trenutak - objava pjesme na Dan zaljubljenih daje još jednu emotivnu dimenziju samom projektu. Autor glazbe i teksta je Mlađan Dinkić, dok aranžman i glazbenu produkciju potpisuje Saša Milošević Mare. Režiju video spota potpisuje Paolo Gentilini, čiji je prepoznatljiv vizualni rukopis dodatno naglasio emotivnu dubinu pjesme i njezin intimni karakter.

Publika je spot dočekala s velikim oduševljenjem, što potvrđuju i brojne reakcije gledatelja ispod videa. Među najistaknutijim komentarima izdvaja se simpatičan komentar oduševljenog slušatelja: „Ja imam 91 godinu, a nekada sam uživao u ovakvim pjesmama na San Remu ili na Opatijskim festivalima. Sada me ova tvoja fenomenalna izvedba podsjetila na to romantično vrijeme moje mladosti. Fantastični su i muzika i tekst, prelijep video. Neka ti bude sreća s ovom pjesmom, a još više s tvojom prelijepom suprugom Dubravkom!“ Oduševljenje se nije zaustavilo na jednom komentaru, vrlo brzo publika je prepoznala kvalitetu i nagradila Tonyja divnim emocijama poput: „A ja samo želim da sam tebe dostojan Nema bolje rečenice kojom se može izraziti iskrena ljubav i poštovanje muškarca prema ženi. Bravo Tony!!!“

Ključne riječi
Tony Cetinski showbiz

