VIDEO Šokantna snimka nogometaša Crvene Zvezde: Ovako se vozio na automobilu poznatog youtubera

Na društvenim mrežama osvanula je snimka u kojoj je svojim ponašanjem nogometaš Crvene zvezde Lazar Jovanović šokirao mnoge. Ovaj 17-godišnjak koji je dio juniorske postave Zvezde snimljen je kako se popeo na stražnji dio automobila koji je vozio youtuber Baka Prase. - Ima li mjesta za vožnjicu - pita Lazar u videu Baku Prase. On mu odgovara kako nema, ali da se može popeti na stražnji dio džipa i da će on voziti polako.

"On će se stvarno zakačiti? Joj, zašto si mu to rekao", pitaju se u videu djevojke koje su sjedile na stražnjem sjedištu automobila. Ni Baka Prase nije očekivao kako će mladi nogometaš prihvatiti njegovu ideju i u videu ga se čuje kako govori: "Ovaj je lud! Čovjek će poginuti. Stvarno, što je ovo? Poginut će čovjek, poginut će čovjek, halo!" U sljedećem trenutku Lazar je zamolio youtubera da se zaustavi, ali ne kako bi sišao s automobila nego da izvadi ključeve kako mu u vožnji ne bi ispali. Ovakvo ponašanje mladog sportaša nije se svidjelo javnosti, a mnogi su mu to dali i do znanja u komentarima ispod videa.

"Dečko ti igraš u Zvezdi, blatiš klub koji te plaća, znaš li ti koliko djece sanja da nosi taj sveti dres, a ti tako. Ovo nije nogometaš nego maneken. Brzo će taj iz Zvezde. Treba ga potjerati iz Zvezde za primjer drugima", bio je dio komentara ispod ove snimke.

Lazar se vozio na automobilu youtubera Bake Prase koji je ovo ljeto opljačkan na Pagu. Prijavio je tada PU ličko-senjskoj da jepokraden i da šteta iznosi 250.000 eura. Potvrdila je tada je prijavu za Večernji list glasnogovornica ličko-senjske policije Maja Brozičević.

– Prijavljena je krađa satova Rolex, parfema, nešto novca, a sve se navodno dogodilo tijekom snimanja videouratka – doznali smo iz policijskih izvora. "Pokraden sam. Sinoć nam je netko upao u kuću, pokupio sve stvari, među kojima su bili satovi i novac koje sam ponio za snimanje spota za pjesmu s Voyageom. Šteta: sve stvari, čak i odjeća i parfemi ljudi koji su bili sa mnom. Moji rolexi, keš, odjeća u vrijednosti od 250.000 eura", napisao je na svom Instagram storyju Baka Prase. Zahvalio je i hrvatskoj policiji što je odmah reagirala na njegov poziv.