BIVŠI NOGOMETAŠ

VIDEO Sin Siniše Vuce pravi je hit na internetu! Evo čime se ovaj zgodni mladić danas bavi

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 19:45

Zanimljivo, znanje i iskustvo stečeno tijekom nogometne karijere Vilibald Vuco primjenjuje i na svojoj novoj funkciji, a jednom je prilikom podijelio svoje dojmove s novog radnog mjesta

Vilibald Vuco, sin našeg popularnog pjevača Siniše Vuce, u posljednje vrijeme privlači sve veću pažnju na internetu, gdje je svojim humorističnim videozapisima skupio tisuće lajkova. Naime, Vilibald radi kao agent za nekretnine, koje na šaljiv način promovira putem svog TikTok profila.

Agencija u kojoj se zaposlio djeluje na prostoru cijele Hrvatske, a Vilibald je jednom prilikom podijelio svoje dojmove s novog radnog mjesta: - Prestao sam s nogometom zbog ozljede, a pjevanje je meni više kao hobi. Gušt mi je to i volim. Ali u ovom sam se poslu pronašao, odgovara mi način poslovanja, rad s ljudima. Disciplinirano je sve i sve ovisi o tome i načinu komunikacije. Sviđa mi se prodaja i rad s ljudima. Uživam zaista - poručio je. 

@vilivuco Nedjelja je dan za odluke – i na travnjaku ⚽, i u životu 🏡. Zagreb, centar 🗺️. Dvorište s dječjim parkom 🛝, tri potpuno odvojena apartmana, kvalitetna obnova zgrade – i sve to u jednoj nekretnini 📈. Ako tražite investiciju s potencijalom i dom s karakterom, ovaj stan ima odgovor na sve ✅. 📽️ Pogledajte video – i javite se za više informacija. #nekretnine #eurovilla #fyp #kupnjanekretnine #prodajanekretnina #foryou #hrvatska #realestatecroatia #realestate #viral ♬ original sound - Vilibald

Zanimljivo, znanje i iskustvo stečeno tijekom nogometne karijere primjenjuje i na svojoj novoj funkciji: - Nogomet me naučio vrijednostima strpljenja, discipline i suradnje s drugima. Sve te lekcije s terena sada su ključne u mom novom poslu. Rad u timu, razumijevanje potreba drugih i strast prema radu s ljudima postali su mi snažni aduti u svijetu nekretnina - ističe Vuco.

FOTO Sin Siniše Vuce ljubi atraktivnu djevojku iz Tunisa! Romansu ne kriju, ljube se na fotkama i uživaju
1/9

Pozornost je prvi put privukao prije osam godina kao mladi nogometaš Rudeša, iako se tada veći naglasak stavljao na njegovu fizičku pojavu nego vještine s loptom. Karijeru je prekinuo zbog ozljede, nakon čega je i zapjevao, pa se na Splitskom festivalu mladih glazbenika i predstavio se pjesmom ''Udaj se za mene''. Prije dvije godine objavio je i pjesmu Ludo srce, koja je objavljena i na YouTubeu. 

Podsjetimo, Vilibald je u vezi s atraktivnom djevojkom iz Tunisa. Njegova sestra, Brigita Vuco, za Božić prošle godine na Instagramu je objavila video s Meri, djevojkom koja je na svom profilu podijelila fotografije na kojima se ljubi s Vilibaldom, očito uživajući u njihovoj romansi. Zanimljivo, Meri, čije prezime nije otkriveno, u opisu profila istaknula je hrvatsku zastavu uz zastavu Tunisa, što sugerira da joj korijeni sežu u ovu sjevernoafričku zemlju.
Ključne riječi
showbiz TikTok agent za nekretnine Siniša Vuco Vilibald Vuco

