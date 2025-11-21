FOTO Evo kako izgledaju pripreme za Miss Universe iza pozornice: Laura Gnjatović pokazala je što se događa iza kulisa

Miss Universe Hrvatska Laura Gnjatović iza sebe ima vrlo uzbudljivih mjesec dana. Naime, Laura je ovo vrijeme provela u Tajlandu gdje je predstavljala Hrvatsku na 74. izdanju Izbora za Miss Universe. Laura je završila u top 30, a svojom ljepotom zaludila je cijelu Lijepu našu i ponovno vratila pozornost na izbore ljepote. Noćas je u Tajlandu održanu veliko finale, a naša predstavnica javila se tijekom priprema i svima pokazala kako to izgleda iza kulisa kada se natječeš za Miss Universe. U videu koji je odmah privukao veliku pažnju, Laura sjedi u vizažističkoj stolici dok joj tim stručnjaka dovršava frizuru i šminku za najvažniju večer. S osmijehom na licu i vidno uzbuđena, Laura je komunicirala s pratiteljima, a u komentarima su se nizale poruke podrške i oduševljenja iz Hrvatske. Na sebi je nosila sivi sako i lentu s natpisom "Croatia".

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Laura je pozornost privukla svojom visinom, zaraznim osmijehom i dugom, smeđom kosom, a titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu. Ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo. Govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskom čime je osvojila još simpatija strane publike. Osim znanja, brine se i o svom tijelu te profesionalno igra odbojku, a upravo sport jedna je od važnijih stvari njezinu u životu te ju je odveo u grad u kojem sada živi. Studij, posao, sport... Pretrpan je to raspored, zbog kojeg Laura mora vrlo dobro baratati organizacijom i upravljanjem vremenom, a unatoč obvezama, uvijek pronalazi trenutke za opuštanje i aktivnosti koje je ispunjavaju: boravak u prirodi, druženje sa životinjama, ples, slikanje, sviranje gitare, šminkanje te kreiranje foto i video sadržaja za društvene mreže.

U svoj raspored mora ugurati i vrijeme za ljubav, no to joj sigurno nije teško jer ima sreće u tom području. Naime, nedavno je objavila zaruke s partnerom, košarkašem Filipom Vujičićem. Prosidba se odvila u Dubrovniku, a ona je ponosno pokazala zaručnički prsten, otkrivši da je oduševljena izborom svog dragog.

Dodajmo i da je titula Miss Universa otišla u Meksiko u ruke Fatime Bosch, djevojke čiji put do trona nije bio nimalo lagan. Tijekom ceremonije dodjele lenti na Tajlandu, Fátima se našla u središtu međunarodnog skandala. Nawat Itsaragrisil, moćni tajlandski izvršni direktor natjecanja, javno ju je prozvao i verbalno napao pred kamerama i ostalim natjecateljicama. Optužio ju je da ne promovira dovoljno zemlju domaćina, a tijekom žustre rasprave nazvao ju je "glupom" jer je, kako je tvrdio, slijedila upute svoje nacionalne organizacije. "Nisam ti dao dopuštenje da govoriš", odbrusio joj je dok se pokušavala obraniti. U trenutku kada je pozvao osiguranje da je udalji s pozornice, dogodilo se nešto neočekivano. U znak solidarnosti, nekoliko natjecateljica, predvođenih tada aktualnom Miss Universe Victorijom Kjær Theilvig iz Danske, ustalo je i napustilo dvoranu zajedno s Fátimom. Taj čin zajedništva odjeknuo je svijetom, pretvarajući trenutak poniženja u snažnu poruku o ženskoj solidarnosti.

"Nazvao me glupom jer ima problema s organizacijom. Mislim da to nije pošteno. Svijet ovo mora vidjeti jer mi smo osnažene žene i ovo je platforma za naše glasove. Nitko ne može ušutkati moj glas", izjavila je Fátima novinarima ispred dvorane, dok su joj suze tekle niz lice. Incident je izazvao lavinu reakcija. Obožavatelji diljem svijeta pokrenuli su kampanju podrške pod hashtagom #StandWithFatima.(MUO) oštro je osudila Itsaragrisilovo ponašanje. Predsjednik Raúl Rocha izjavio je: "Neću dopustiti da se krše vrijednosti poštovanja i dostojanstva prema ženama. Ponizio je i uvrijedio Fátimu Bosch, pokazujući ozbiljnu zlouporabu ovlasti pozivanjem osiguranja da zastraši bespomoćnu ženu." Itsaragrisilova uloga u budućim natjecanjima odmah je ograničena, a Fátima je postala neslužbena heroina natjecanja i prije samog finala.