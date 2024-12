FOTO Sin Siniše Vuce u vezi s atraktivnom djevojkom iz Tunisa! Objavili fotke na kojima se ljube

Kći poznatog pjevača Siniše Vuce, Brigita Vuco, koja također gradi glazbenu karijeru, podijelila je na Instagramu kako je provela jedan od najvažnijih katoličkih blagdana – Božić. Međutim, posebnu pozornost privukla je objava vezana uz djevojku njezina brata, Vilibalda Vuce, koji je ranije često intrigirao domaću javnost. Brigita je objavila video s Meri, djevojkom koja je na svom profilu podijelila fotografije na kojima se ljubi s Vilibaldom, očito uživajući u njihovoj romansi. Zanimljivo, Meri, čije prezime nije otkriveno, u opisu profila istaknula je hrvatsku zastavu uz zastavu Tunisa, što sugerira da joj korijeni sežu u ovu sjevernoafričku zemlju.

Podsjetimo, Vilibald Vuco, danas agent za nekretnine, jednom je bio na putu da se bavi glazbom, no njegov otac Siniša navodno mu je zabranio nastup na Splitskom festivalu i usmjerio ga prema drugoj karijeri. Ovaj 27-godišnjak prošlog ljeta pojavio se na jumbo plakatima diljem Zagreba, što je izazvalo veliko zanimanje javnosti. Na tim je plakatima istaknut njegov isklesan torzo uz natpis: „Prodaje nekretnine i kad je na godišnjem.“

- Tražio sam nešto čime ću se potpuno posvetiti nakon što sam prestao igrati nogomet. Na kraju su to bile nekretnine. Sviđa mi se način rada, komunikacija s ljudima i to što sam sebi mogu organizirati raspored. Trudim se klijentima ponuditi najbolja rješenja i pronašao sam veliko zadovoljstvo u tom poslu - izjavio je Vilibald za In Magazin. Posebnu pažnju privukao je njegov marketinški potez s plakatima, a Vilibald je otkrio da ideja potječe od prijatelja. - Gledali smo film u kojem prijatelj iznenadi agenta za nekretnine tako što mu po gradu postavi postere. Prijatelj mi je rekao: „To ću i tebi napraviti,“ i stvarno me iznenadio. Reakcije su bile sjajne, pa sam jako zadovoljan - prepričao je Vilibald.

Osim što uspješno prodaje nekretnine, Vilibald je poznat kao veliki zagovornik zdravog načina života. - Trening je dio mog svakodnevnog života. Pomaže mi da se fizički i psihički osjećam bolje, a „pločice“ na trbuhu ponekad pomažu i u poslu - našalio se Vilibald. Dodao je kako ga otac podržava u svemu što radi: - Zadovoljan je, posebno kad vidi da uživam u poslu i da sam zadovoljan.

Vilibald je objasnio kako mu rad s ljudima savršeno odgovara zbog njegovih prirodnih komunikacijskih vještina i pristupačnosti, što klijenti često cijene. - Posao je sličan nogometu – sam si svoj gazda. No, još radim na organizacijskim vještinama, poput vođenja bilješki i praćenja detalja poput kvalitete zidova i fasade. Ima prostora za napredak i trudim se svakodnevno učiti - izjavio je mladi Vuco. Inače, ovo nije prvi plakat koji je izazvao pozornost. Na prethodnom je pozirao u stilu tajnog agenta Jamesa Bonda, uz natpis „Licence to sell“, što je također naišlo na pozitivne reakcije javnosti.

