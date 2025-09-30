VIDEO Publika je u šoku vrištala: Mlada pjevačica srušila se na pozornici

Šok je zavladao u subotu navečer na stadionu Forest Hills u New Yorku kada se britanska pjevačica Lola Young (24) iznenada srušila usred izvedbe pjesme "Conceited". Na festivalu All Things Go tisuće obožavatelja u nevjerici je gledalo kako medicinski djelatnici odnose pjevačicu s pozornice. Snimka incidenta, na kojoj se čuju vriskovi publike, brzo se proširila internetom i izazvala lavinu zabrinutosti za zdravlje mlade umjetnice.

Događaj je dobio dodatnu težinu zbog emotivnog govora koji je pjevačica održala samo nekoliko trenutaka prije kolapsa. - Imala sam nekoliko teških dana, ponekad život učini da se osjećaš kao da ne možeš nastaviti. Ali znate što - probudila sam se i odlučila doći ovdje - poručila je Young. Njezine riječi zvučale su proročanski, s obzirom na to da je dan ranije otkazala nastup u New Jerseyju zbog potrebe da se čuva zbog mentalnog zdravlja.

Ubrzo nakon što je zbrinuta, Lola se javila obožavateljima putem Instagrama umirujućom porukom: - Hej, za sve koji su vidjeli moj nastup danas - dobro sam. Hvala vam na podršci - poručila je glazbenica. Njezin menadžer Nick Shymansky istaknuo je kako tim ponekad mora poduzeti zaštitne mjere radi njezine sigurnosti. Podršku su joj na pozornici iskazale i kolegice Remi Wolf i Doechii, zamolivši publiku za razumijevanje.

Iako kaže da se osjeća dobro, Young je bila primorana otkazati svoj sljedeći nastup na istom festivalu. - Žao mi je što moram potvrditi da danas neću nastupiti na All Things Go u DC-ju. Volim ovaj posao i nikad ne uzimam svoje obaveze i publiku zdravo za gotovo i zato mi je žao svih koji će biti razočarani zbog ove vijesti. Nadam se da ćete mi pružiti još jednu priliku u budućnosti. Hvala svima koji slušaju i brinu. Svim ljudima koji vole biti zločesti online, molim vas dajte mi dan odmora - napisala je u posljednjoj objavi na Instagramu.

Pozadina ovog dramatičnog događaja leži u dugogodišnjoj borbi Lole Young sa shizoafektivnim poremećajem, teškom dijagnozom koju je dobila sa samo 17 godina. Riječ je o stanju koje kombinira simptome shizofrenije i poremećaja raspoloženja poput depresije i manije. Pjevačica iz Londona, poznata po hitu "Messy", više je puta govorila kako joj bolest otežava turneje, a njezina iskrenost naišla je na brojne poruke podrške diljem svijeta.