Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Poslušaj
Prijavi grešku
na Instagramu

VIDEO Poznati par ima veliku vijest nakon bajkovitog vjenčanja: 'Naš komad sreće!'

Foto: instagram
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
03.01.2026.
u 11:00

Martina i Ismael Hadžić pronašli su zemljište na kojem planiraju graditi svoj dom iz snova

Influencerski par Martina i Ismael Hadžić s pratiteljima su podijeli uzbudljive vijesti. Naime, par je na Instagramu otkrio da su započeli s jednim od najvažnijih koraka u svom zajedničkom životu. Naime, pronašli su zemljište na kojem planiraju graditi svoj dom iz snova. Uz fotografiju s parcele, uz zagrljaje i osmijehe, napisali su: "Naš komad zemlje. Naš komad sreće! Našli smo svoje mjesto gdje ćemo stvarati obitelj, dom, uspomene i životinjsko carstvo." Ova iskrena i emotivna objava oduševila je njihove pratitelje, koji su im u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške.

Podsjetimo, jedan od najpoznatijih parova na domaćoj influencerskoj sceni sudbonosno ''da'' izrekao je u listopadu pred svojim obiteljima, prijateljima i brojnim uzvanicima. Vjenčanje je bilo pravo bajkovito iskustvo – od trenutka kada je Martina zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici, pa do trenutka kada su mladenci izašli pred okupljene goste. Nevjerojatne trenutke s ovog posebnog dana zabilježio je Sandi Pego, poznati influencer i brat mladoženje, koji je cijeli događaj podijelio sa svojim brojnim pratiteljima. Njegove Instagram priče dočarale su raskoš i emocije koje su obilježile ovaj nezaboravan trenutak – od dolaska mladenaca pa sve do spektakularnog rezanja torte. Kada su izrekli svoje ''da'', na livadi iza mladenaca eksplodirao je vatromet u ružičastim tonovima, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih. Romantična atmosfera dostigla je svoj vrhunac tijekom prvog plesa, koji su Ismael i Martina otplesali uz emotivnu baladu ''Ptice'' Matije Cveka, ostavljajući sve okupljene bez daha.
Ključne riječi
Ismael Hadžić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

OBJAVILI NA INSTAGRAMU

Bivši nogometaš Dinama bio je u turbulentnoj vezi s našom manekenkom, a sad sa oženio za misterioznu brinetu

Lirim Kastrati, albanski nogometaš koji trenutno igra kao napadač za klub Vllaznia, dobro je poznat hrvatskoj javnosti. Svoju karijeru u Hrvatskoj gradio je u Lokomotivi i Dinamu, a osim po nogometnim vještinama, medijske stupce često je punio i svojim turbulentnim ljubavnim životom. Njegova veza sa Sarom bila je pravo iznenađenje, s obzirom na to da je postala javna manje od dva mjeseca prije vjenčanja

Zagreb: Ivana Paradžiković, novinarka i urednica emisije Provjereno NoveTV
U SAD-U

Ivana Paradžiković pohvalila se kako je dočekala Novu godinu, pomogla joj je naša sportska zvijezda

Hvala ti Dario, mjesta su toliko dobra da mirišemo znoj", poručila je u opisu, otkrivši da joj je upravo Dario Šarić omogućio nezaboravno iskustvo iz prvih redova. U priloženom videu zabilježila je i trenutak kada s tribina doziva košarkaša, a on joj veselo maše s parketa. Ovom gestom Šarić je pokazao veliko srce, a Ivani i njezinoj pratnji priuštio doživljaj koji će sigurno dugo pamtiti.

Šibenik: Dubioza i Elemental uveli gra?ane u Novu godinu na Poljani
112
LAŽNA VIJEST

Tomašević na meti napada zbog fotografije na kojoj član Dubioze diže tri prsta, iako je fotka snimljena u Šibeniku 2018.

Naime, fotografija je snimljena još 2018. godine, nakon dočeka u Šibeniku, kada su također nastupali Elemental i Dubioza kolektiv. I tada su krenuli napadi na članove Dubioze, iako je poznato da članovi ove sarajevske grupe zaziru od svakog oblika nacionalizma. Tada smo pisali i kako je Jakubović  na Facebook stranici Dubioze kolektiv objasnio što su značila njegova tri prsta.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!