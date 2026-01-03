VIDEO Poznati par ima veliku vijest nakon bajkovitog vjenčanja: 'Naš komad sreće!'

Influencerski par Martina i Ismael Hadžić s pratiteljima su podijeli uzbudljive vijesti. Naime, par je na Instagramu otkrio da su započeli s jednim od najvažnijih koraka u svom zajedničkom životu. Naime, pronašli su zemljište na kojem planiraju graditi svoj dom iz snova. Uz fotografiju s parcele, uz zagrljaje i osmijehe, napisali su: "Naš komad zemlje. Naš komad sreće! Našli smo svoje mjesto gdje ćemo stvarati obitelj, dom, uspomene i životinjsko carstvo." Ova iskrena i emotivna objava oduševila je njihove pratitelje, koji su im u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške.

Podsjetimo, jedan od najpoznatijih parova na domaćoj influencerskoj sceni sudbonosno ''da'' izrekao je u listopadu pred svojim obiteljima, prijateljima i brojnim uzvanicima. Vjenčanje je bilo pravo bajkovito iskustvo – od trenutka kada je Martina zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici, pa do trenutka kada su mladenci izašli pred okupljene goste. Nevjerojatne trenutke s ovog posebnog dana zabilježio je Sandi Pego, poznati influencer i brat mladoženje, koji je cijeli događaj podijelio sa svojim brojnim pratiteljima. Njegove Instagram priče dočarale su raskoš i emocije koje su obilježile ovaj nezaboravan trenutak – od dolaska mladenaca pa sve do spektakularnog rezanja torte. Kada su izrekli svoje ''da'', na livadi iza mladenaca eksplodirao je vatromet u ružičastim tonovima, što je izazvalo oduševljenje svih prisutnih. Romantična atmosfera dostigla je svoj vrhunac tijekom prvog plesa, koji su Ismael i Martina otplesali uz emotivnu baladu ''Ptice'' Matije Cveka, ostavljajući sve okupljene bez daha.