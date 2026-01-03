Svjetska stand up zvijezda dolazi u Arenu Zagreb, njegova videa imaju dvije milijarde pregleda

Američki komičar meksičkog podrijetla Gabriel Iglesias zvan Fluffy jedna je od najvećih zvijezda svjetske stand-up scene, a vijest o njegovu dolasku u Hrvatsku oduševila je domaću publiku. U Areni Zagreb nastupit će 3. lipnja 2026., u sklopu velike svjetske turneje simboličnog naziva “The 1976 Tour”, nazvane po godini njegova rođenja.

Iglesias, prepoznatljiv po šarenim havajskim košuljama i zaraznom smijehu, jedan je od rijetkih komičara koji s lakoćom rasprodaje najveće svjetske arene, od Madison Square Gardena u New Yorku do Sydney Opera Housea u Australiji. Njegova popularnost potvrđena je i na Billboardovoj ljestvici, na kojoj je 2024. godine zauzeo treće mjesto najprofitabilnijih komičara na svijetu, a njegovi videozapisi na YouTubeu pregledani su više od dvije milijarde puta.

Put do zvijezda za Iglesiasa nije bio nimalo lak. Odrastao je u Long Beachu u Kaliforniji, gdje ga je odgajala samohrana majka, a humor mu je, kako često ističe, bio obrambeni mehanizam za suočavanje sa životnim nedaćama. Prije nego što se u potpunosti posvetio komediji 1997. godine, radio je u tvrtki za mobilne telefone. Odluka da slijedi svoj san dovela ga je do financijskih teškoća, zbog kojih je u jednom trenutku ostao bez automobila i doma, no nije odustao. Svoje vještine brusio je nastupajući u barovima i malim klubovima, razvijajući specifičan stil koji ga je poslije proslavio. Njegova komedija temelji se na pripovijedanju, oživljavanju likova, majstorskim parodijama i zvučnim efektima kojima svoje osobne priče pretvara u urnebesne anegdote.

Ono što Gabriela Iglesiasa čini posebnim njegova je sposobnost da se poveže s publikom svih uzrasta. Njegov humor je univerzalan, izbjegava kontroverzne političke teme i fokusira se na svakodnevne situacije, obitelj, prijatelje i, naravno, hranu. Jedna od njegovih najpoznatijih fraza je “Nisam debeo, ja sam pufast!” (“I’m not fat, I’m fluffy!”), kojom je svoj izgled pretvorio u zaštitni znak. Osmislio je i duhovitu ljestvicu “Pet razina debljine”: velik, zdrav, krupan, pufast i “prokletstvo!”, kojoj je poslije dodao i šestu, “o, dovraga, ne!”. Upravo ta iskrenost i pozitivan pristup donijeli su mu milijune obožavatelja koji cijene njegovu autentičnost i nevjerojatnu energiju na pozornici.

Njegov globalni uspjeh kulminirao je 2022. godine, kada je ispisao povijest kao prvi komičar koji je nastupio i rasprodao slavni Dodger Stadium u Los Angelesu pred 55 tisuća ljudi. Taj je spektakl snimljen za Netflixov specijal “Stadium Fluffy”, koji je postao globalni hit i potvrdio njegov status ikone u svijetu komedije. Prestižna priznanja nastavila su se nizati, pa je tako u ožujku 2025. dobio čast ostaviti otiske dlanova u cementu ispred legendarnoga Kineskog kazališta TCL u Hollywoodu, a za 2026. godinu najavljeno je da će dobiti i svoju zvijezdu na Stazi slavnih.

Iako je danas najpoznatiji po svojim stand-up nastupima, Iglesias ima i bogatu televizijsku i filmsku karijeru. Prve korake napravio je još 2000. godine u popularnoj Nickelodeonovoj seriji “All That”, a 2006. sudjelovao je u natjecateljskom showu “Last Comic Standing”. Proboj na veliku scenu omogućili su mu specijali na kanalu Comedy Central, poput “Hot and Fluffy” i “I’m Not Fat... I’m Fluffy”, koji su prodani u milijunskim primjercima. Od 2011. do 2014. producirao je i vodio vlastiti show “Gabriel Iglesias Presents Stand Up Revolution”, u kojem je promovirao i druge talentirane komičare. Njegova suradnja s Netflixom počela je 2016. godine i rezultirala je nizom iznimno uspješnih specijala, među kojima su “I’m Sorry For What I Said When I Was Hungry” i “One Show Fits All”. Kruna televizijske karijere stigla je sa serijom “Mr. Iglesias”, u kojoj je glumio glavnu ulogu simpatičnog profesora povijesti koji pomaže talentiranim, ali neprilagođenim učenicima. Serija je emitirana tri sezone i osvojila je nagradu Imagen za najbolju humorističnu seriju.

Gabrielov glas poznat je generacijama koje su odrasle uz animirane filmove. Svoj talent za imitacije i stvaranje likova iskoristio je u brojnim blockbusterima, često dajući glas simpatičnim i duhovitim sporednim likovima. Među najpoznatijim ulogama su one u Disneyjevu filmu “Avioni”, zatim “Tvrd orah”, a posudio je glas i liku u Oscarom nagrađenom Pixarovu hitu “Coco”. Jedna od njegovih najdražih uloga, kako je sam izjavio, bila je ona Brzog Gonzalesa u filmu “Space Jam: A New Legacy” iz 2021. godine. Pojavio se i u igranim filmovima, od kojih su najpoznatiji “Magic Mike” i njegov nastavak “Magic Mike XXL”, gdje je glumio uz Channinga Tatuma.

Tijekom karijere Gabriel Iglesias uvijek je otvoreno govorio o privatnim borbama, uključujući probleme sa zdravljem. U svom filmu “The Fluffy Movie” otkrio je da mu je na vrhuncu debljine, kad je imao više od 200 kilograma, dijagnosticiran dijabetes tipa 2, što ga je natjeralo da drastično promijeni životne navike. Uz pomoć vježbanja i promjene prehrane uspio je izgubiti više od 45 kilograma. Njegova iskrenost, nevjerojatan talent i neiscrpna pozitivna energija razlozi su zbog kojih je postao jedan od najomiljenijih komičara današnjice, a hrvatska publika sada ima jedinstvenu priliku doživjeti njegovu magiju uživo.