Boris Rogoznica usporedio je vinovu lozu sa ženom: 'Najplodnija kad joj pjevaš na uho'

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica, široj javnosti poznat i kao bivši suprug televizijske voditeljice Doris Pinčić Guberović, ovih je dana nakratko zamijenio pozornicu, reflektore i mikrofon mirnijim, ali ništa manje zanimljivim okruženjem, vinogradom. Umjesto pred publikom, Rogoznica je ovaj put zapjevao vinovoj lozi, a neobičan prizor podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Glazbenik je pokazao kako provodi vrijeme među trsovima, posvećen njezi vinove loze, ali je i taj posao odlučio začiniti humorom i glazbom. Uz snimku je objasnio i motivaciju koja stoji iza njegove nesvakidašnje metode. “Kažu da je loza k’o žena. Najplodnija kad joj pjevaš na uho”, napisao je Rogoznica, nasmijavši brojne pratitelje. Da se ne šali i da se doista drži vlastitog savjeta, pokazao je na kraju snimke, kada je zapjevao dok je obavljao posao u vinogradu. Hoće li ova neobična kombinacija zalijevanja, prskanja, razgovora i pjesme dati rezultate, pokazat će se tek za nekoliko mjeseci, kada plodovi njegova truda dođu na naplatu. Objava je brzo izazvala reakcije pratitelja, koji su se nadovezali na njegovu duhovitu usporedbu vinove loze i žena. Jedna pratiteljica komentirala je kako je njegovo zalijevanje prilično užurbano.

“Bogme pravo hiperaktivno zalijevanje. Stani malo, popričaj s lozom. Ma gdje žuriš”, napisala mu je, dodavši kako je vinovoj lozi, baš kao i ženi, potreban razgovor i pažnja. Rogoznica joj je odgovorio u svom prepoznatljivom, šaljivom tonu. “Ima ih puno, moram ih poprskati sve”, poručio je glazbenik. Iako ga publika najviše poznaje po glazbi i nastupima, Rogoznica posljednjih godina pokazuje kako se ne želi ograničiti samo na jednu profesionalnu ulogu. Osim što i dalje gradi glazbenu karijeru, odlučio je svoju kreativnost i komunikativnost povezati s još jednom velikom strašću, putovanjima. Naime, prije nekoliko dana otkrio je da je postao turistički pratitelj, čime je, kako je sam dao do znanja, otvorio novo poglavlje u svom životu. Riječ je o poslu koji mu omogućuje da spoji ljubav prema ljudima, putovanjima, pričanju priča i, naravno, glazbi.

Da se i u toj ulozi brzo snašao, pokazao je već na jednom od svojih prvih angažmana. Rogoznica je, naime, vodio školsku ekskurziju na Plitvička jezera, a učenicima je tijekom putovanja priredio i posebno glazbeno iskustvo. Kako se od njega moglo i očekivati, vožnja autobusom nije prošla bez pjesme, pa je i izlet dobio njegov prepoznatljiv glazbeni pečat. Njegovi pratitelji zaključili su kako mu nova uloga itekako pristaje jer spaja sve ono po čemu ga javnost poznaje, vedar duh, komunikativnost, smisao za humor i ljubav prema glazbi. Bilo da stoji na pozornici, vodi izlet, razgovara s pratiteljima ili pjeva vinovoj lozi, Rogoznica očito pronalazi način da svakodnevne situacije pretvori u zabavan sadržaj.