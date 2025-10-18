Naša pjevačica pobjegla je iz Zagreba, u ovom mjestu pronašla je toliko željeni mir: 'Spasilo mi je život'

Sanja Doležal, jedno od najomiljenijih lica domaće televizijske i glazbene scene, donijela je nesvakidašnju životnu odluku. Naime, prije nekoliko godina, pjevačica grupe 'Novi fosili' napustila je užurbanost Zagreba i pronašla novi dom u vikendici u Donjem Zvečaju na Mrežnici. Ondje provodi veći dio godine, uživajući u prirodi i miru koji su joj nedostajali. - Definitivno osjećam da je život kvalitetniji u prirodi, u maloj sredini - istaknula je Sanja u jednom od ranijih intervjua za Jutarnji list. Pojasnila je kako je o toj odluci dugo razgovarala sa svojom djecom, Lanom i Lukom. Primijetila je i pozitivan trend koji je ohrabruje: - Nema veze to ni sa srednjim godinama u koje čovjek uđe, jer koliko vidim sve više se mladih, pa i onih s djecom odlučuje maknuti iz grada, i to mi je drago čuti - poručila je Doležal.

Kako je ispričala gostujući u HRT-ovoj emisiji "Kod nas doma", njena kći Lana i sin Luka dovoljno su veliki i odrasli i mama im ne mora stalno biti pri ruci i zato je Sanja odlučila sve više boraviti u svojoj oazi mira na Mrežnici. Obrađivanje vrta postala joj je glavna zanimacija i pohvalila se kako su joj uspjele rajčice i imala je jako dobar urod s krastavcima, dok s tikvicama i nije pobrala baš takav uspjeh. - U mom je malom mjestu slatki dućan, restoran i kafić i to je to. Automobil mi ne treba i imam pet minuta hoda uz brdo do trgovine, ali zapravo mi ni trgovina ne treba jer radim svoj kruh, u škrinji imam domaće meso i zapravo, kad prošećem selom, obavim šoping. Sada u vrtu imam raštike, zasadila sam i salatu i matovilac, svašta se nađe u mom vrtu - ispričala je Sanja gostujući u emisiji kod voditeljice Barbare Kolar.

Naša pjevačica pobjegla je iz Zagreba: Napustila je grad i u ovom mjestu pronašla toliko željeni mir

Umjesto gradske buke i gužve, njezinu svakodnevicu sada ispunjavaju rad u vrtu, šum rijeke i doticaj sa zemljom koji obožava, a ono što sama ne uzgoji, nabavlja od suseljana. - U mom slučaju nije bilo samo u pitanju da se tako živi zdravije, da je zrak čist, da ste u doticaju sa zemljom, što ja obožavam, nego mislim i da su međuljudski odnosi u manjim sredinama daleko zdraviji. Barem ja to tako doživljavam - dodatno je obrazložila svoju odluku Sanja. Ipak, preseljenje ne znači odricanje od grada: - No to što sam se odselila iz Zagreba ne znači da sam ga se odrekla, kao ni kava sa svojim prijateljima, jer sam za 45 minuta autom u gradu - objašnjava. Glavni grad i dalje joj je baza zbog posla, a ondje provodi i blagdane. - Zbog praktičnosti je Božić ipak u Zagrebu. Odem i zimi, pogotovo ako padne snijeg. Tada je priroda čarobna - otkrila je za Story.

Promjena okruženja za Sanju je bila spasonosna transformacija. - Od proljeća sam u šumi. Super mi je došla ta promjena. Ja volim reći, i to svi moji prijatelji znaju, Mrežnica mi je spasila život - zaključila je pjevačica koja je u zelenilu karlovačkog kraja pronašla svoj istinski mir.