VIDEO Petra Meštrić progovorila o estetskoj operaciji: 'To mi je bila velika nesigurnost i dugo sam ih skrivala'

Liječnicu Petru Meštrić upoznali smo u showu "Brak na prvu", a nakon toga otkrila je da je pokrenula podcaste te ostala aktivna an društvenim mrežama. Petra se često javlja i komentira razne situacije te objavljuje zabavan sadržaj, a sada je progovorila o svojim estetskim operacijama. Liječnica je na društvenim mrežama govorila o svom procesu gubitka kilograma, a sada je otkrila i da se podvrgnula operaciji viška kože.

- Možda niste primijetili, a možda ste samo pristojni pa niste komentirali. Imam rezove s unutarnje strane ruku. Ne radi se o zdravstvenom problemu, bio je više estetske prirode. Nakon što sam izgubila dvadesetak kilograma, ostalo mi je zaista puno kože na rukama koju nikako nisam mogla maknuti s vježbama i nekim drugim tretmanima - pojasnila je Petra te dodala da je kao djevojka imala jako jake ruke.

- Imala sam 48 kilograma i stavila sliku u nekom topiću i prokomentirao mi je jedan dečko koji mi se tada sviđao da imam ruke kao Rambo. Mislim da mi je to bila velika nesigurnost i dugo sam skrivala ruke - rekla je Petra te dodala da se želi riješiti i ožiljaka koji su nastali nakon operacije.

- Ne sramim se svojih ožiljaka, oni su dio mene, to je bila moja odluka. No, opet, ako nam medicina i znanost dopuštaju da to sredimo bez boli, zašto ne - zaključila je Meštrić.

Inače, Petra je nedavno proslavila svoj 31. rođendan, a partner joj je priredio spektakularno iznenađenje - skupocjeni Porsche ukrašen crvenom mašnom, uz raskošan buket ruža. Petra je istaknula kako poklon za nju ima dublje značenje. - Luksuzni automobil bio je predivno iznenađenje mog partnera, ali i simbol svega kroz što sam prošla da bih stigla do ovog trenutka - izjavila je za RTL.hr, prisjećajući se skromnih početaka, studentskih dana na Medicinskom fakultetu u Rijeci, rada po kafićima i stipendije.

- Puno je tu bilo neprospavanih noći, trenutaka nesigurnosti i borbe da se dokažem - podijelila je Petra, naglašavajući kako su je upravo ti izazovi oblikovali. Posebno je ponosna na borbu s kilogramima, koju je svladala s puno truda, a što joj je donijelo i veće samopouzdanje. Nakon gubitka kilograma, priznala je i suptilne estetske korekcije grudi i usana koje su joj pomogle da se osjeća bolje. Ovaj rođendanski poklon vidi kao "priznanje za sav trud, strast i upornost" te podsjetnik da se svaki napor isplati.

Iako je diplomirala medicinu 2022., radila kao liječnica i upisala poslijediplomski studij nutricionizma, Petra ne krije da još uvijek nije ostvarena u svim poljima na način na koji želi: - Živim svoj san. Ali sanjam i dalje... svaki korak do ovdje napravila sama – s vjerom u sebe, čak i onda kad me nitko drugi nije vidio - poručila je. Nije imala prečace ni idealne uvjete, već samo "umor, suze, stisnute zube i želju da se ne zadovolji prosjekom."