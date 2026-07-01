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MILIJUNSKI PRIHODI

Trumpova imovinska kartica otkrila koliko je Melania zaradila od svog dokumentarnog filma

Foto: REUTERS
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
01.07.2026.
u 22:30

Film prati prvu damu tijekom dvadeset dana uoči druge inauguracije u siječnju 2025., obećavajući "nefiltriran uvid" u njezino planiranje svečanosti, obiteljski život i pripreme za povratak u Washington

Najnovija financijska kartica američkog predsjednika Donalda Trumpa otkriva da je tijekom prve godine novog mandata ostvario više od 1,4 milijarde dolara prihoda, pri čemu najveći dio dolazi od poslovanja s kriptovalutama.  Ni prva dama Melania Trump nije ostala bez milijunskih prihoda. Prema objavljenoj financijskoj kartici, zaradila je 10,7 milijuna dolara od licencnog ugovora povezanog s dokumentarnim filmom Melania. Dodatni ugovor s izdavačem filma donio joj je još više od 500 tisuća dolara. Film prati prvu damu tijekom dvadeset dana uoči druge inauguracije u siječnju 2025., obećavajući "nefiltriran uvid" u njezino planiranje svečanosti, obiteljski život i pripreme za povratak u Washington. Sama Melania film je opisala kao zapis "povijesti u pokretu" i priliku da Amerikanci vide njezino "izvanredno putovanje". 

Posebnu pozornost privukla je scena u kojoj Donald Trump uvježbava inauguracijski govor, govoreći o svom nasljeđu kao „nasljeđu mirotvorca”, dok ga Melania ispravlja i dodaje da želi da ga pamte i kao „ujedinitelja”. U drugom trenutku prva dama pita pripadnika osiguranja: „Je li sigurno?”, čime se dodatno naglašava atmosfera stalne napetosti i sigurnosnih izazova. Ideja za dokumentarac, prema dostupnim informacijama, nastala je nakon što su kamere Melaniju pratile tijekom 20 dana uoči inauguracije u siječnju 2025. godine. Film uključuje dosad neviđene snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i detalja organizacije same inauguracije, što ga čini svojevrsnim povijesnim presedanom, prvi put supruga američkog predsjednika našla se u središtu ovako opsežnog filmskog projekta.

Dokument otkriva i da Trump posjeduje ulaganja u neke od najvećih svjetskih kompanija, među kojima su Apple, Microsoft i Amazon, kao i milijunske udjele u fondovima kojima se trguje na burzi. Značajan dio njegova portfelja čine i državne te korporativne obveznice koje mu osiguravaju stabilne prihode od kamata. Financijska kartica pokazuje i da Trump i dalje zadržava vodeće funkcije u pojedinim poslovnim subjektima. Naveden je kao predsjednik kluba Mar-a-Lago, a do početka 2025. godine bio je povezan i s tvrtkama CIC Digital LLC i CIC Ventures LLC. Od veljače prošle godine predsjednik je i upravnog odbora Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy u Washingtonu. Među prijavljenom imovinom nalaze se i vrijedni nenovčani darovi, uključujući ulaznice za velika sportska događanja te skulpturu posvećenu pokušaju atentata koji je preživio prošle godine u Pennsylvaniji.

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Ključne riječi
showbiz film dokumentarac zarada Melania Trump

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