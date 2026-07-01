Trumpova imovinska kartica otkrila koliko je Melania zaradila od svog dokumentarnog filma

Najnovija financijska kartica američkog predsjednika Donalda Trumpa otkriva da je tijekom prve godine novog mandata ostvario više od 1,4 milijarde dolara prihoda, pri čemu najveći dio dolazi od poslovanja s kriptovalutama. Ni prva dama Melania Trump nije ostala bez milijunskih prihoda. Prema objavljenoj financijskoj kartici, zaradila je 10,7 milijuna dolara od licencnog ugovora povezanog s dokumentarnim filmom Melania. Dodatni ugovor s izdavačem filma donio joj je još više od 500 tisuća dolara. Film prati prvu damu tijekom dvadeset dana uoči druge inauguracije u siječnju 2025., obećavajući "nefiltriran uvid" u njezino planiranje svečanosti, obiteljski život i pripreme za povratak u Washington. Sama Melania film je opisala kao zapis "povijesti u pokretu" i priliku da Amerikanci vide njezino "izvanredno putovanje".

Posebnu pozornost privukla je scena u kojoj Donald Trump uvježbava inauguracijski govor, govoreći o svom nasljeđu kao „nasljeđu mirotvorca”, dok ga Melania ispravlja i dodaje da želi da ga pamte i kao „ujedinitelja”. U drugom trenutku prva dama pita pripadnika osiguranja: „Je li sigurno?”, čime se dodatno naglašava atmosfera stalne napetosti i sigurnosnih izazova. Ideja za dokumentarac, prema dostupnim informacijama, nastala je nakon što su kamere Melaniju pratile tijekom 20 dana uoči inauguracije u siječnju 2025. godine. Film uključuje dosad neviđene snimke ključnih sastanaka, privatnih razgovora i detalja organizacije same inauguracije, što ga čini svojevrsnim povijesnim presedanom, prvi put supruga američkog predsjednika našla se u središtu ovako opsežnog filmskog projekta.

Dokument otkriva i da Trump posjeduje ulaganja u neke od najvećih svjetskih kompanija, među kojima su Apple, Microsoft i Amazon, kao i milijunske udjele u fondovima kojima se trguje na burzi. Značajan dio njegova portfelja čine i državne te korporativne obveznice koje mu osiguravaju stabilne prihode od kamata. Financijska kartica pokazuje i da Trump i dalje zadržava vodeće funkcije u pojedinim poslovnim subjektima. Naveden je kao predsjednik kluba Mar-a-Lago, a do početka 2025. godine bio je povezan i s tvrtkama CIC Digital LLC i CIC Ventures LLC. Od veljače prošle godine predsjednik je i upravnog odbora Centra za izvedbene umjetnosti John F. Kennedy u Washingtonu. Među prijavljenom imovinom nalaze se i vrijedni nenovčani darovi, uključujući ulaznice za velika sportska događanja te skulpturu posvećenu pokušaju atentata koji je preživio prošle godine u Pennsylvaniji.