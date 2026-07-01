Zvijezda 'Smrtonosnog oružja' otkrila da se bori s teškom dijagnozom: 'Borim se ali ne odustajem od života'

Svijet je obišla vijest koju je legendarni glumac Danny Glover podijelio u ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Today" televizijske kuće NBC: već nekoliko godina živi s dijagnozom Alzheimerove bolesti. Uoči svog 80. rođendana, glumac poznat po nebrojenim ulogama, ali i neumornom aktivizmu, odlučio je preuzeti kontrolu nad vlastitom pričom. Otkrio je da je dijagnozu progresivne neurodegenerativne bolesti dobio neposredno prije nego što mu je u siječnju 2022. godine uručen počasni Oscar, humanitarna nagrada Jean Hersholt.

"Mogu živjeti s tim, na neki način", rekao je voditelju Lesteru Holtu, ne skrivajući realnost situacije. "Siguran sam da će, kako bolest bude napredovala, stvari biti drugačije i da će se mijenjati." Priznao je da su mu se pokreti, govor i sjećanja usporili, no unatoč tome ostaje aktivan u svojoj zajednici u San Franciscu, odlučan da ga bolest ne definira. Odluka da javno progovori nije bila isključivo njegova, već zajednička, donesena s obitelji koja mu, kako je sam rekao, "apsolutno čuva leđa". Njegova kći Mandisa, koja je sjedila uz njega tijekom intervjua, objasnila je duboke motive iza ovog hrabrog istupa. "Mislim da je zaista važno da on ima kontrolu nad vlastitom pričom, nad vlastitom životnom narativom. Pravo je vrijeme za to. Koje je bolje vrijeme nego sada da on govori za sebe?", izjavila je, dodavši kako više nije željela davati neiskrene odgovore na pitanja o očevu zdravlju. Podršku mu je pružio i mlađi brat Martin Glover. "On me uzeo pod svoje krilo i volim ga do smrti. Sada sam ja ovdje da mu pomognem. Na mene je red." Obitelj je postala njegov oslonac, a razgovori o roditeljima i zajedničkim uspomenama sada imaju još dublje značenje, pretvarajući borbu s bolešću u još jednu potvrdu njihove neraskidive povezanosti.

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Gloverova borbenost nije iznenađenje za one koji poznaju njegov životni put, koji je od samih početaka bio obilježen borbom za pravdu i jednakost. Odrastajući u San Franciscu kao sin dvoje poštanskih radnika aktivnih u Nacionalnom udruženju za napredak obojenih ljudi (NAACP), od malih je nogu upijao važnost društvenog angažmana. "Ono što sam naučio od svojih roditelja je osjećaj postojanja i pripadnosti te davanja doprinosa", rekao je jednom prilikom. Ta uvjerenja pretočio je u djelo još kao student na Državnom sveučilištu San Francisco, gdje je bio istaknuti član Unije crnih studenata i sudjelovao u petomjesečnom štrajku koji je doveo do osnivanja prvog Odsjeka za crnačke studije u Sjedinjenim Državama. Njegova trenutna borba s Alzheimerovom bolešću tako se može promatrati kao nastavak cjeloživotne misije: suočavanje s nedaćama uzdignute glave i korištenje vlastite platforme za poticanje promjena i razumijevanja.

Iako će ga mnoge generacije pamtiti kao policijskog narednika Rogera Murtaugha iz kultnog serijala "Smrtonosno oružje", njegova karijera, koja broji gotovo dvjesto filmskih i televizijskih uloga, daleko je kompleksnija. Ostavio je neizbrisiv trag ulogom nasilnog supruga u filmu "Boja purpura" iz 1985. godine, koju i sam smatra najosobnijom jer je na dan kad ju je dobio njegova majka doživjela tešku prometnu nesreću. Kritičari su hvalili njegove izvedbe u filmovima "Mjesta u srcu" i "Svjedok", a za ulogu Nelsona Mandele u HBO-ovom filmu "Mandela" zaradio je jednu od pet nominacija za nagradu Emmy. Kroz raznolike projekte, od horora "Slagalica strave" do hvaljene drame "Posljednji crnac u San Franciscu", Glover je dokazao nevjerojatnu glumačku širinu i posvećenost umjetnosti koja, kako je rekao, "suočava s problemima i vlastitim osjećajima".

U odvojenom razgovoru za magazin People, glumac je priznao da se još uvijek bori s prihvaćanjem dijagnoze u potpunosti. "Postoje trenuci kojih se stalno prisjećate i koji potvrđuju činjenicu da se još možete sjećati stvari. A postoje trenuci koje nikada neću zaboraviti", rekao je, opisujući unutarnju bitku s bolešću koja napada samu srž identiteta. Njegova kći Mandisa slikovito je opisala promjene koje je primijetila i prije službene dijagnoze. "Povijest mog oca je takva da se sjeća apsolutno svega još od 1970., na kojem je uglu stajao, s kim je razgovarao, o čemu su pričali, koje su boje odjeću nosili", ispričala je. "No onda bi prepričavao priče o svojim roditeljima - koje sam čula nebrojeno puta - i dijelovi priče bi nedostajali. Pitala sam se što se događa." Upravo ti suptilni, ali bolni propusti u sjećanju bili su prvi znakovi da se nešto ozbiljno događa s čovjekom koji je svoju karijeru i aktivizam gradio na snazi uma i riječi.

Ovo nije prva ozbiljna zdravstvena bitka s kojom se suočio. Kao adolescent i mladić bolovao je od epilepsije, no naučio je prepoznavati rane simptome i kontrolirati stanje, te od 35. godine nije imao napadaj. Ta ranija pobjeda svjedoči o njegovoj iznimnoj otpornosti, koja mu je sada potrebnija no ikad. Njegova odluka da progovori o Alzheimerovoj bolesti stoga nije samo osobna ispovijest, već i čin aktivizma, kojim nastoji srušiti stigmu i potaknuti otvoreniji dijalog o bolesti koja pogađa milijune ljudi diljem svijeta, nastavljajući tako nasljeđe svojih roditelja - nasljeđe borbe, doprinosa i stvaranja promjena.

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*dijelom uz AI