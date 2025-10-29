Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ČESTO JE DOLAZIO U HRVATSKU

Bernieja Ecclestonea više nećemo viđati na krstarenju našom obalom: Prodao je svoju jahtu Petara

ARHIVA - 2021. Bernie Ecclestone sa suprugom Fabianom i sinom Aceom ljetuje u Trogiru
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
29.10.2025.
u 14:15

Bernie je jahtu nazvao "Petara" - po svoje dvije kćeri Petri i Tamari iz drugog braka sa Slavicom Radić s kojom je u braku bio od 1985. do 2009. godine

Bernie Ecclestone nedavno je proslavio 95. rođendan i nedugo nakon toga dao je intervju za njemački Bild u kojem je govorio o svojoj djeci i trećoj supruzi Fabiani. U razgovoru je bračni par otkrio kako im nije lako njihovom petogodišnjem sinu Aceu objasniti kako su mu tablet i YouTube dostupni samo utorkom, dok njegovi kolege iz vrtića to koriste svaki dan. "Mislim da je dobra ideja da dobije svoj prvi mobitel s 12 ili 14 godina.", izjavila je Fabiana, a Bernie dodaje: „Ace je to prihvatio i ne žali se. On je bistar, inteligentan, divan dječak. Već sada ne vidim granice onoga što će biti sposoban. Jer ga zanima sve." Bernie se prisjetio kako je izgledalo njegovo djetinjstvo. 

„Rođen sam na bakinom kuhinjskom stolu u jednoj od osam jednostavnih kuća u našem malom engleskom selu. Nismo imali novaca. Sa 16 godina napustio sam školu i započeo naukovanje u kemijskom laboratoriju. Brzo sam shvatio da to nije za mene. Kupovao sam stare motocikle, popravljao ih i preprodavao. Stvari su išle dobro – platio sam šefa novcem koji sam zaradio, preselio svoju radionicu za motocikle u obližnji salon rabljenih automobila. Stvari su opet išle dobro: isplatio sam trgovca rabljenim automobilima – i s 19 godina zaradio sam svoj prvi milijun...“, prisjetio se Bernie. U trenutku dok odgovarao na pitanja novinara zazvonio mu je mobitel.

Njegova jahta na Ibizi se čisti i priprema za prodaju. Nakon što je završio razgovor pokazuje novinaru svoju veliku jahtu u Hrvatskoj. "Upravo smo je prodali.", rekao je Bernie. Fabiana je dodatno objasnila zašto su donijeli odluku da prodaju jahtu: "Koristili smo je samo osam dana u godini. Za to nam ne treba tako velika jahta." Bernie je jahtu nazvao "Petara" - po svoje dvije kćeri Petri i Tamari iz drugog braka sa Slavicom Radić s kojom je u braku bio od 1985. do 2009.. U proljeće je zvijezda Formule 1 prodao i svojih 69 kolekcionarskih trkaćih automobila za 630 milijuna eura.
Ključne riječi
showbiz jahta Bernie Eccelstone

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja