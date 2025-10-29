Bernieja Ecclestonea više nećemo viđati na krstarenju našom obalom: Prodao je svoju jahtu Petara

Bernie Ecclestone nedavno je proslavio 95. rođendan i nedugo nakon toga dao je intervju za njemački Bild u kojem je govorio o svojoj djeci i trećoj supruzi Fabiani. U razgovoru je bračni par otkrio kako im nije lako njihovom petogodišnjem sinu Aceu objasniti kako su mu tablet i YouTube dostupni samo utorkom, dok njegovi kolege iz vrtića to koriste svaki dan. "Mislim da je dobra ideja da dobije svoj prvi mobitel s 12 ili 14 godina.", izjavila je Fabiana, a Bernie dodaje: „Ace je to prihvatio i ne žali se. On je bistar, inteligentan, divan dječak. Već sada ne vidim granice onoga što će biti sposoban. Jer ga zanima sve." Bernie se prisjetio kako je izgledalo njegovo djetinjstvo.

„Rođen sam na bakinom kuhinjskom stolu u jednoj od osam jednostavnih kuća u našem malom engleskom selu. Nismo imali novaca. Sa 16 godina napustio sam školu i započeo naukovanje u kemijskom laboratoriju. Brzo sam shvatio da to nije za mene. Kupovao sam stare motocikle, popravljao ih i preprodavao. Stvari su išle dobro – platio sam šefa novcem koji sam zaradio, preselio svoju radionicu za motocikle u obližnji salon rabljenih automobila. Stvari su opet išle dobro: isplatio sam trgovca rabljenim automobilima – i s 19 godina zaradio sam svoj prvi milijun...“, prisjetio se Bernie. U trenutku dok odgovarao na pitanja novinara zazvonio mu je mobitel.

Njegova jahta na Ibizi se čisti i priprema za prodaju. Nakon što je završio razgovor pokazuje novinaru svoju veliku jahtu u Hrvatskoj. "Upravo smo je prodali.", rekao je Bernie. Fabiana je dodatno objasnila zašto su donijeli odluku da prodaju jahtu: "Koristili smo je samo osam dana u godini. Za to nam ne treba tako velika jahta." Bernie je jahtu nazvao "Petara" - po svoje dvije kćeri Petri i Tamari iz drugog braka sa Slavicom Radić s kojom je u braku bio od 1985. do 2009.. U proljeće je zvijezda Formule 1 prodao i svojih 69 kolekcionarskih trkaćih automobila za 630 milijuna eura.