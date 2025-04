VIDEO Mojmira Pastorčić ostala je u šoku nakon ovog iznenađenja u emisiji: Mooolim?

Na Uskrsni ponedjelja RTL Direkt će obilježiti deseti rođenadan i to posebnom emisijom, a čestitke im pristižu već sad. Gost kod urednice i voditeljice Mojmire Pastorčić bio je ovog tjedna komičar i voditelj Ivan Šarić koji je iznenadio Mojmiru s rođendanskom tortom. - Mooolim? Isuse Bože, koje iznenađenje! - ponavljala je Mojnira, a Ivan Šarić u šali joj je rekao; “Jel’ ti to fejkaš ovu reakciju?” Mojmira je odgovorila kako je zbilja iznenađena, a njezin gost joj je uputio sljedeću čestitku: “Deset godina RTL Direkta i ja ti želim reći da imam tu čast… Mali poklon od moje obitelji i svih gledatelja. Hvala ti na deset godina Direkta cijeloj ekipi. Da nije vas, stvarnost bi sigurno bila puno tužnija i ružnija. Želim vam puno sreće i puno emisija, ali i da budete što dosadniji – jer ako ste vi dosadni, nama će biti bolje.”

RTL Direkt rođendan slavi samo deset dana nakon što je Mojmira osvojila Večernjakovu ružu za TV osobu godine i kako je rekla dok je preuzimala nagradu, Ruža je najbolji poklon za rođendansko slavlje. – Na Uskrsni ponedjeljak navečer, kad vam već bude dosta i jaja i janjetine i rodbine, pravo je vrijeme za Direkt specijal. Slavimo 10. rođendan, pa ćemo se prisjetiti svih važnih trenutaka i priča koje smo imali u Direktu, i komentara i šala i gostiju. Televizijske legende govorit će o tome što smo na TV-u promijenili, a glumci i sportaši svjedočit će zašto nas vole gledati. Konstrakta i Rojs, Filipinka Criztel i Andrej Plenković, lezbijski par i Kolinda Grabar Kitarović, Zlatko Dalić i svećenik Odilon iz Benina – prisjetit ćemo se gostiju, najvažnijih komentara i fora, kao što je kucanje na vrata barake ministra Crnoje i emisije kad je u studiju gost bio Nitko. Vidjet ćete kako nastaje Direkt – 'behind the scenes', ali i neke ljude koji s nama više ne rade, ali ostavili su velik trag. U studio stiže Zoran Šprajc. Ali ne mogu vam baš sad sve otkriti. Samo gledajte – rekla nam je Mojmira.

U RTL Direktu počela je raditi kao reporterka i sjeća se kako joj je Šprajc dao zadatak da napravi priču o tome koliko košta smrt. Svidio joj se taj koncept u kojem su uz originalne i zanimljive ideje, humor i sarkazam sastavni dio emisije. U intervju koji nam je dala povodom 10. rođendana RTL Direkta ispričala je i kako vidi emisiju za 10 godina. – Ne znam hoće li 2035. postojati linearna televizija kakva i danas, ali mi smo već pronašli put do mlade publike. Brojke koje dostižemo na Tik Toku i Instagramu prava su inspiracija. Tako da, ne brinem se za budućnost Direkta – veli Mojmira i naglašava u čemu je tajna uspjeha RTL Direkta: – Puno vremena posvećujemo storytellingu, kako nešto ispričati, i kako to najbolje ilustrirati. I to je tajna. Vrag je u detaljima. I u jako puno truda. Svaki dan.

