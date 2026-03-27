Renata iz 'Braka na prvu' otkrila sve o zarukama na Maldivima: Nisam mogla ni jesti od uzbuđenja

Renatu Dojčinović upoznali smo u RTL- ovom showu 'Brak na prvu''. U četvrtoj sezoni ovog popularnog showa nije pronašla idealnog partnera, ali ljubavna sreća nije napustila Renatu i od nedavno je zaručena. Na društvenim mrežama podijelila je vijest kako ju je njezin partner Ivan Čavlović zaprosio na Maldivima, a kako su protekle zaruke i kakve planove ima za vjenčanje ispričala je za Net.hr. - Nisam slutila prosidbu, iako smo bili na Maldivima i lokacija bi bila fantastična prilika za nju. Iznenadila sam se, šokirala, zaplakala, nisam mogla ni jesti od uzbuđenja, na romantičnoj večeri na plaži, kada me je i zaprosio - rekla je Renata i pohvalila svoj zaručnika koji je bio jako smiren uoči zaruka i ničim nije pokazao što ima u planu. Dodala je kako će još neko vrijeme uživati u statusu zaručnika, a onda će se i vjenčati.

- Za sada je više u planu intimnija ceremonija, nastojat ćemo sve ograničiti na stotinjak osoba, no sve se to može i lako promijeniti kad konkretnije počnemo raditi popis - ispričala je. Svog zaručnika upoznala je preko prijateljica na jednoj glazbenoj audiciji, još u srednjoj školi, ali sve do prije par godina nisu bili u kotaktu i tada joj se Ivan javio preko Facebooka. - Osvojio me svojim kavalirskim ponašanjem i old school manirima koji se u današnje vrijeme sve manje susreću. Pazi na male stvari i veliku pozornost daje detaljima što mi je zapravo i najbitnije. Po tome vidim koliko se muškarac trudi, i koliko mu je stalo do mene i samog odnosa. Najljepše od svega je dio u kojem se ne prestaje truditi i isti je kao i na našem prvom izlasku - ispričala je Renata čime ju je osvojio njezin zaručnik.

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' završila je studij novinarstva i bavi se prodajom, no njena velika strast je pjevanje. Koliko voli pjevati jasno je i iz činjenice da se prije četiri godine predstavila u jednom showu u Srbiji. U 'Zvezdama Granda' pjevala je pjesmu Lepe Brene 'Pazi kome zavidiš', a kasnije i pjesmu koju u originalu izvodi grupa Magazin 'Dani su bez broja'. Stručni žiri nije uspjela impresionirati, dobila je samo jedan 'DA' što joj nije bilo dovoljno da prođe u drugi krug natjecanja. Pratnja joj je bio tadašnji dečko.