OBITELJSKA DRAMA

Djed Amerikanca koji uređuje kuću u Zagorju završio u bolnici, požar mu je progutao dom

26.03.2026.
u 19:00

Američki glazbenik i influencer Justus Reid, koji se iz SAD-a preselio u Hrvatsko zagorje, prolazi kroz iznimno teško razdoblje. U emotivnoj objavi na društvenim mrežama otkrio je kako je obiteljski dom njegova djeda u Americi potpuno uništen u požaru

Justus Reid (25), simpatični Amerikanac kojeg je domaća publika upoznala i zavoljela kroz show Supertalent, gdje je osvajao simpatije pjevajući balkanske hitove, podijelio je sa svojim pratiteljima loše vijesti. U videu koji je objavio na Instagramu, vidno potresen i shrvan, otkrio je kako je njegovu obitelj u SAD-u zadesila strašna nesreća koja ih je ostavila bez svega što su imali. Influencer, koji inače redovito uveseljava pratitelje svojim doživljajima iz Hrvatske gdje obnavlja staru kuću, ovoga se puta javio s molbom za pomoć.

Prema njegovim riječima, kuća njegova djeda u naselju Miami Gardens na Floridi u potpunosti je izgorjela u požaru koji se dogodio prije nekoliko dana. Situaciju dodatno otežava činjenica da je njegov djed, umirovljeni učitelj Edward Brown Jr., u trenutku izbijanja vatre bio u kući. Iako je uspio preživjeti, zbog udisanja dima završio je u bolnici na liječenju. - Ne znaju što se točno dogodilo, ali sve je izgorilo. Djed je u bolnici, ali nadamo se da će biti dobro - poručio je Reid, dodajući kako je riječ o domu u kojem je njegov djed živio desetljećima.

Osim djeda, u kući je živio i Justusov ujak, a nakon požara obojica su ostala na ulici, bez krova nad glavom i osobnih stvari. Reid je otkrio i kako obitelj, prema prvim informacijama, ne očekuje značajniju pomoć od osiguranja, što cijelu situaciju čini još beznadnijom. Upravo zbog toga, obitelj je bila prisiljena pokrenuti GoFundMe kampanju kako bi prikupili sredstva za obnovu doma i osigurali barem najosnovnije životne potrepštine. - Ako možete, zamolio bih vas za pomoć mojoj obitelji u ovim teškim trenucima - apelirao je Reid na svoje brojne pratitelje.

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija, a ispod videa odmah su se počeli nizati brojni komentari podrške, većinom iz Hrvatske i regije. Poruke poput: - "Žao mi je što ovo čujem, nadam se da će sve biti dobro", "U mislima smo s tvojom obitelji" - pokazale su veliko srce publike koja ga je prigrlila otkako se prije nekog vremena trajno preselio u Hrvatsko zagorje, gdje je za 5000 eura kupio staru kuću koju samostalno obnavlja i o tome redovito izvještava na društvenim mrežama.
