USKORO PREMIJERA

Novi dokumentarni film Andree Buče 'Plavoput 7, Palagruža je' portretira život na rubu Jadrana

Vecernji.hr
26.03.2026.
u 16:45

Andrea Buča, autorica i redateljica, donosi intiman i snažan dokumentarni film, portretira život na rubu Jadrana – na Palagruži, najudaljenijem naseljenom otoku Hrvatske

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak, 6. travnja na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:15 sati premijerno prikazuje dokumentarni film „Plovput 7, Palagruža je“. Ovaj vizualno snažan i atmosferičan film intiman je portret svjetioničara na zalasku karijere. Andrea Buča, autorica i redateljica, donosi intiman i snažan dokumentarni film, portretira život na rubu Jadrana – na Palagruži, najudaljenijem naseljenom otoku Hrvatske. U središtu priče je svjetioničar Vojislav Šajin koji nakon skoro tri desetljeća prepušta svjetionik Palagružu mlađima i zatvara jedno iznimno životno poglavlje.

Nakon serijala o pučinskim otocima „Stani na otoku“, autorica se vraća na Palagružu da bi snimila Vojinu posljednju zimu na otoku, dajući filmu osobnu i emotivnu perspektivu. Kroz njezin pogled pratimo svakodnevicu obilježenu surovim vremenskim uvjetima, izolacijom i tišinom. Duga zima, samoća i odsječenost od kopna postaju kulisa priče o izdržljivosti, navici i pripadanju. Palagruža nije samo mjesto radnje, ona je drevni otok, stoljećima važna točka pomorskih puteva i simbol sigurnosti na moru. Na visokoj hridi svjetionik stotinu i pedest godina čuva plovidbu, dok svjetioničari poput Vojislava Šajina posvećuju svoj život njegovu svjetlu. 

Film donosi i osobnu dimenziju – odnos prema supruzi, kolegama i prirodi, ali i pitanje što znači otići s mjesta koje postaje dio identiteta. Kako sam protagonist kaže, Palagruža se „uvuče pod kožu” i zauvijek ostaje u čovjeku. Osim što dokumentira kraj jedne karijere, film je i posveta svjetioničarskom pozivu – tihom, zahtjevnom i često nevidljivom radu koji brine o svjetlosnom putu i spašava živote. Vizualno snažan i atmosferičan, film bilježi svakodnevicu na otoku: od ribarenja i branja samoniklog bilja do održavanja svjetionika i prijenosa znanja na mlađe generacije, istovremeno otvarajući prostor za razmišljanje o odnosu čovjeka i prirode.

„Cijelu zimu sam planirala odlazak na Palagružu, no zbog lošeg vremena, velikog juga i nemogućnosti pristanka na naš najudaljeniji otok bilo je nemoguće zaploviti i snimati. Dva mjeseca smo bili na vezi kolega Vakula, Vojo i Plovput i čim se otvorila anticiklona od nekoliko mi smo krenuli. Nakon 11 sati puta stigli smo na sredinu Jadrana. Ponovni susret s otokom i protagonistima, Vojom i Manuelom, budi posebne emocije, što se u filmu zrcali kroz vizualni identitet i redateljski pristup“, naglasila je Buča. „Snimatelji Milan Latković i Marjan Živić, odradili su sjajan posao, sretnica sam što me slijede unatoč teškim uvjetima terena. Ovo nam je svojevrsna vježba za novi projekt, serijal o vulkanskim otocima Europe kojem se iznimno veselim“, izjavila je Buča.
