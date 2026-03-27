Na pozornicu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' stižu dvije Severine, a ispod maski se kriju – Laura i Iva

Nakon niza impresivnih nastupa i transformacija koje su obilježile početak desete sezone, show 'Tvoje lice zvuči poznato' u četvrtoj epizodi podiže ljestvicu još više! Gledatelje očekuje osam novih nastupa, uključujući i prvi battle sezone koji donosi dodatnu dozu napetosti i uzbuđenja. Veliki izazov čeka Lovru Juragu koji će u četvrtoj epizodi postati Vice Vukov: „Izazovno je jako jer je Vice Vukov velika odgovornost. Ipak je on jedan od većih hrvatskih vokala, mislim da je ljudima jako dobro poznato kako on zvuči i kako pjeva, ali za sad sve ide u redu i veselim se transformaciji“, govori Lovro, a David Amaro ovog će puta utjeloviti fenomenalnog Zlatka Pejakovića, s kojim, kaže, ima brojne sličnosti koje otkriva tek kroz pripreme za ulogu. „Pripreme su super, jako zabavne, možda netko ne bi rekao, ali ja i Zlatko imamo puno toga zajedničkog. Sviđa mi se pjesma i ta cijela vibra, čovjek je uvijek nasmijan, vedar je i mogu reći da mi je postao idol – život treba voditi kao Zlatko Pejaković“, zaključuje Amaro.

David Balint donosi potpuno drugačiju energiju kroz transformaciju u Carrapicha, za koju je morao zaroniti u brazilski folk. „Morao sam malo istražiti brazilski folk i fokusirati se na jezik, njihovu tradiciju i plesne pokrete, pa postepeno ući u karakter lika, a nastup će biti jako zabavan i zarazan“, najavljuje Balint. U osamdesete kao Michael Sembello publiku će vratiti Dora Trogrlić. „Ovaj put sam dosta statična, Michael svira klavir i pjeva, ali bazirat ćemo se na tim osamdesetim godinama, razigranosti i mislim da će to biti jedan jako dobar nastup“, najavljuje Dora, a posebno uzbuđenje donosi prvi battle sezone u kojem će snage odmjeriti Iva Ajduković i Laura Sučec, obje u ulozi Severine. „Pripreme teku odlično, nama je super i stalno se zabavljamo. Ja napokon nakon tri emisije imam neku koreografiju, tako da ću malo zaplesati i moram reći da mi nije bilo teško ući u Severinin karakter“, otkriva Iva, a Laura dodaje: „Moram priznati da pripreme teku dobro, iako sam se možda najviše bojala kostima. U duetu sam s Ivom, što mi olakšava jer nisam sama, automatski je zabavnije jer se zezamo i plešemo, no nije lako stati pored Ive koja je vrhunska pjevačica i imitatorica i nadam se da će se svi zabaviti uz prvi battle sezone.“

Nora Ćurković preuzima lik legendarnog Tota Cutugna, a priznaje kako joj to nije najlakši zadatak. „Pripreme kao takve teku dobro, no ja trenutno nisam toliko zadovoljna sobom. Teško mi je zapamtiti taj talijanski jezik jer ima stvarno dosta teksta, a i on mi nije neki karakter koji je ekspresivan i da ga je lako skinuti jer se nemam baš za nešto konkretno uhvatiti“, otkriva Nora. Lik Eda Sheerana na pozornicu će donijeti Sven Pocrnić koji najavljuje nešto potpuno neočekivano: „Moram priznati da probe teku jednim vrlo zanimljivim tijekom. Publika od mene kao Eda može očekivati sve i svašta. Ne želim puno otkrivati i govoriti, ali moram reći da imam tu sreću da sam po naravi dosta sličan Edu. Dosta sam radio na vokalu i storytellingu i veselim se nastupu“, otkriva Sven. Nova epizoda donosi još više zabave, a kandidati su spremni dati sve od sebe u transformacijama koje će testirati njihove vokalne, glumačke i plesne granice. Ne propustite četvrtu epizodu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!