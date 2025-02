VIDEO Meri iz 'Masterchefa' uspoređuju s fatalnom Kolumbijkom, a za sve je kriv ovaj prizor u skupocjenoj haljini

Influencerica i bivša kandidatkinja MasterChefa, Meri Goldašić, izrazito je aktivna na društvenim mrežama gdje se pohvalila izdanjem u uskoj haljini. Naime, Meri je na Instagramu podijelila video, a brojnima je za oko zapela upravo uska haljina s cvjetnim detaljima. Haljina je to marke Jean Paul Gaultier, a naša influencerica rekla je da ju je kupila na popustu. Inače, na službenim stranicama ove marke stoji da haljina košta oko 420 eura. ''Ulovila sam ju na popustu i super su mi ove ružice i prugice jer napravi da ti tijelo izgleda vitkije. Ispod imam i steznik i sve ti lijepo stisne'', rekla je Meri. Brojni pratitelji odmah su joj objavu zatrpali brojnim komplimentima. ''Isuse sve hit! Frizura'', ''Pronađena najzgodnija'', ''Baš fora haljina, super ti stoji'', ''Savršeno si izgledala'', ''Pre-kra-sno'', ''Kao Sofia Vergara'', ''Divna'', pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Meri sa svojim pratiteljima na Instagramu često zna podijeliti zrnca mudrosti o raznim temama i iskustvima iz vlastitog života. Ovaj put Meri se dotakla problematike mentalnog zdravlja i pritom progovorila o najvećoj zamci za ljude koji traže psihološku pomoć.

- Užasno sam živčana u zadnja dva mjeseca, toliko da sam potražila pomoć i naručila se na terapije. Jako sam ljuta na sva događanja oko sebe i u svijetu, imam osjećaj da nemam neku preveliku i prevažnu ulogu i frustrirana sam što sama ne mogu pomoći onome kome želim pomoći - započela je svoje obraćanje Goldašić uz nasumične kadrove iz svakodnevnog života pa nastavila:

- Iako, naizgled, dobro i nasmijana, život ide dalje pa tako i ja. Odlučila sam poraditi na tome i malo se pokušati smirit, a na isto bih htjela potaknuti i vas jer mi je, da vam bude iskrena, jako dosta toga, i razumijem da ljudi imaju potrebu potražiti pomoć od nas koji prolazimo isto ili slično, ali ljudi, nikad, nikad nemojte tražiti psihičku pomoć tamo gdje osoba nije stručna. Užasno me živciraju sav taj self help movement na društvenim mrežama, knjige, tečajevi, osobe koje vam prodaju priručnike - tvrdi influencerica.

Zatim je objasnila razlog ovakvog stava: - Mislim da je to prije svega jako opasno, a broj dva svi smo se stavili u ulogu nekakvih pacijenata, svima nam je nešto i tražimo pomoć tamo gdje je ne možemo dobit. Zato vam ovim putem želim reći da psihičko zdravlje nije zaje*ancija i nije igra i da umjesto da kupite nečiji priručnik ili savjet, potražite pomoć stručnjaka. To stvarno više nije sramota - zaključila je Meri.

U opisu videa na Instagramu napisala je dodatne upute: - Istražite u svojim gradovima na webu, imate i besplatan centar za pomoć dostupan svima. Ne mora vam se dogoditi da ste pred ekstremnim potezom ili da se osjećate stravično loše, da bi potražili pomoć. Ne slušajte, molim vas, savjete od osoba koje nemaju završeno školovanje i radni staž u području psihologije. Opasno je i nepotrebno da ljudi profitiraju na vama, dok ste ranjivi - još jednom je naglasila bivša kandidatkinja 'MasterChefa'.

