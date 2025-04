VIDEO Cvek: Želio sam karijeru nogometaša, trenirao sam s Oršićem, ali ozlijedio sam se. Na Eurosong ne bih išao

Popularni zagrebački glazbenik Matija Cvek novi je gost omiljene Večernjakove emisije Show². Novinari Zvonimir Milaković i Samir Milla sugovornika nisu štedjeli oštrim i intrigantnim pitanjima, a na koja je on odgovarao potpuno iskreno i bez zadrške.

Razgovor su započeli temama o novoj životnoj ulozi u kojoj se pronašao - onoj očinskoj, nadolazećim koncertima u "Tvornici kulture", djetinjstvu i pogledu njegovih roditelja da se bavi ovim poslom, a "bez pardona" odgovorio je i na pitanje koliko košta jedan njegov nastup. - Cijene variraju od šest do osam tisuća eura, al više ide prema osam - otkrio nam je glazbenik koji je prokomentirao i cijene nastupa kolega s estrade. Osim toga, naši su se voditelji dotaknuli i fenomena Marka Perkovića Thompsona koji je prodao gotovo pola milijuna karata za nadolazeći koncert na zagrebačkom Hipodromu.

- 5. srpnja idem na koncert Steve Wondera u Manchester, meni je to san snova da ga vidim, a i misli da je to dovoljno dobar pokazatelj da je to glazba koja mene zanima. O Thompsonu mislim da ima puno lijepih pjesama i da ljudi očito to vole. Ondje će se naći tolika količina ljudi da se tome nikako ne može proturječiti. Ako ja nešto ne slušam, to ne znači da trebam striktno ne voljeti i da mogu reći da nije lijepo - otkrio je 32-godišnjak, a konstatacija na njegov odgovor glasila je: "A možda bi se vaši glasovi lijepo uskladili!", a potom je glazbenik dodao: - To je jedan nemogući scenarij i ja to nikako ne vidim, mislim da bi to bilo smiješno - odgovorio je simpatično Cvek te otkrio svoje iskreno mišljenje i o našem ovogodišnjem predstavniku na Eurosongu - Marku Bošnjaku, a koje možete pogledati u cijelom intervjuu ispod.

Osim toga, glazbenik je odigrao i dvije igrice - "Kviz znanja" o bebama i njihovim potrebama, s obzirom na to da je nedavno postao otac malene Lote, te "Ili Ili" u kojoj je trebao birati najdraže osobe sa scene - što mu je teško palo. U nastavku videa doznajte i koje će ime dati drugoj kćeri, ako je bude imao, kako gleda na svoju bivšu vezu koja je bila pod povećalom javnosti te što misli o tome što su se neki njegovi kolege ranije miješali u politiku.

VIDEO: