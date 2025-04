Antonija iz 'Života na vagi' imala je poseban povod za objavu nove fotke: U show je ušla s 214 kg, a evo kako danas izgleda

U devetoj sezoni "Života na vagi" priliku za popravni ispit imat će i kandidatkinja osme sezone Antonija Rojnica, a uvjet da se vrati u show je da ne smije dobiti više od dva kilograma od finalnog vaganja osme sezone do prve vage u devetoj sezoni. Kada je prvi put ušla u show, imala je 214,2 kilograma, sada ima 167,5 kilograma - izgubila je 46,7 kilograma, odnosno, 21,8% tjelesne mase. Antonija je sada objavila novu fotografiju na kojoj se vidi kako danas izgleda, a povod je bio proslava njenog 29. rođendana.

Foto: Instagram

Nedavno se Antonija obratila svojim pratiteljima na Instagramu od kojih su mnogi bili znatiželjni kako napreduje njezina borba s kilogramima nakon showa. - Vidim da vas dosta zanimaju moji kilogrami. Držat ću ih u tajnosti radi sebe same i moje psihe. Ali uglavnom kilogrami idu prema dolje - napisala je Antonija.

Podijelila je s pratiteljima i informaciju na koji način se priprema za novu sezonu showa. - Pripremam se tako da pazim na prehranu. I trudim se ostati u balansu i hodanje - poručila je. Odgovorila je i na pitanja koliko treninga tjedno radi i koju vrstu. - Treniram boks tri puta tjedno. Uz to dolazi i kondicijski dio treninga i snaga - otkrila je Antonija kojoj su došle i broje poruke podrške, a neki od pratitelja su joj otkrili kako ih je upravo ona motivirala da počnu vježbati i skidati kilograme što je Antoniju posebno razveselilo.

FOTO Prepoznajete li ovu pjevačicu? Jedna od najzgodnijih Hrvatica ovako je izgledala na početku karijere

Kada je prvi put ušla u "Život na vagi" na Instagramu je podijelila objavu u kojoj je otkrila koliko ima kilograma te kako je i samu sebe razočarala što se dovela u takvu situaciju. - Da, to sam ja. Antonija. Ovdje imam 214,2 kg. Sama ću reći da je previše,puno. Znam da sam dosta ljudi iznenadila sa ovom kilažom,ali prvenstveno sam samu sebe iznenadila i razočarala. Veliki je to problem koji je teško sam riješiti. Zato sam se i prijavila u Život na vagi. - napisala je tada i nastavila:

- I mogu slobodno reći da to sama ne bih uspjela. Samom prijavom sam napravila veliki korak za sebe samu u svakom smislu jer sam osoba koja se teško otvara, koja teško nekad priča o kilama i hrani. Koliko god zvučalo lako smršaviti, lako je smanjiti jesti i slično. Nije lako. Nije lako promijeniti navike, teško je. I još dosta problema koje dolazi uz to, a drugi toga nisu svjesni. Ne želim se opravdavati ni sama sebe žaliti jer to mi najmanje treba u životu. Prijavila sam se jer ne mogu sama i da se uz pomoć ljudi koji se razumiju u to uhvatim u koštac sa svojim najvećim problemom a to je taj višak kilograma i hrana. Ovo je tek početak. I tu nema stajanja. Zahvalna sam na svakom treningu, na svakoj potpori od kandidata i trenera. I hvala svima na velikoj podršci.

VIDEO Alka Vuica nekad i sad: Kako se naša poznata pjevačica mijenjala tijekom godina