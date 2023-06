Danijela na promociji nove knjige: 'Vrlo je teško opisati nijanse i raspone stanja kroz koja sam prolazila'

Pjevačica i spisateljica Danijela Martinović (51) ponosno je predstavila svoju novu knjigu "Tuširanje duše", a promocija se odvila u ponedjeljak navečer u bajkovitoj prirodi Vision Landa u Štakorovecu nedaleko od Zagreba. Promociji su prisustvovali brojni poznati Hrvati poput voditeljice Uršule Tolj, glazbenika Bojana Jambrošića, glumice Marije Borić, glazbenice Sanje Doležal, voditeljice Barbare Kolar, i slično.

Ususret promociji porazgovarali smo s pjevačicom koja nam je otkrila poneke detalje o knjizi. Što se tiče zanimljivog naslova "Tuširanje duše", otkrila nam je da je nastao u procesu pisanja.

- Kada sam pročitala prvo poglavlje svom mentoru i rekla mu koji naslov predlažem, on je bio oduševljen. Rekao je: ti ćeš odlučiti, ali apsolutno najljepši naslov koji možeš odabrati jer u ovom procesu ne samo da ćeš tuširati svoju dušu nego i mnoge druge - kazala nam je. U njoj piše o vlastitom suočavanju s boli, ljubavi, srećom, svemu što ju je pratilo tijekom života, a to nije bilo baš lagano.

- Vrlo je teško opisati nijanse i raspone stanja kroz koja sam prolazila stvarajući knjigu, no ono što je bitno naglasiti - nastala je bez predumišljaja. Nastala je iz moje duboke kreativne, moralne, a iznad svega emotivne potrebe - ispričala je Danijela.

Ususret promociji predstavila je zanimljivo poglavlje knjige, naziva "Njezino veličanstvo" u kojemu piše: "Ovo nije bila moja sudbina. Nisam za ovo stvorena, premda sam to mislila". Kako nam je rekla, to je glas njezine vjenčanice. - Moje je mišljenje da sve u našim životima ima svoj život, promišljanja i svoju sudbinu - ispričala je pjevačica koja je više puta naglasila kako je i u njezinom slučaju istinita ona "prvo moraš zavoljeti sebe kako bi mogla zavoljeti druge".

12.06.2023., Stakorovec - Promocija knjige Danijele Martinovic "Tusiranje duse" u Vision Landiju u Stakorovcu. Danijela Martinovic Photo: Boris Scitar/PIXSELL Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Sve u životu stanuje u nama. Možemo dati samo i isključivo ono što nosimo u sebi. Sunce ne zna da je sunce, ono samo sja. Kada pojedinac dođe do te spoznaje da je sjeme u njemu, može ga zasaditi bilo gdje da se nalazi i tada će izrasti nepregledna polja ljubavi - kazala je.

Pisanje ove knjige za nju je bilo putovanje, a ne konkretan cilj, odnosno, nije nastala iz jedne namjere. Ali sada kada ju je promovirala, "bila bih jako sretna kada bi dotakla samo jednom čovjeku srce, pružila utjehu ili razveselila, tada bih ispunila svoj cilj".

Podsjetimo, spisateljica i glazbenica proteklih se dana svojim pratiteljima na društvenim mrežama pohvalila svojom novom knjigom, a nakon toga na svojim Instagram pričama podijelila je i fotografiju na kojoj slavi izlazak svoje nove knjige. Danijela je pozirala u veselom društvu u kojem se nalazio i njezin novi partner, policijski inspektor Josip Plavić. Pjevačica je ranije ovog tjedna na Instagramu objavila i video koji prikazuje kako prvi put u ruke prima svoju novu knjigu.

- Dvije godine su sve skupa otkako sam počela ovo pisati i jako sam uzbuđena. Ovo je prva forma knjige na koju me nagovorio Branko Glumac, moj mentor - poručila je uzbuđeno Danijela Martinović u videu na Instagramu. Objavila je i niz fotografija na kojima s osmijehom na licu otvara paket s prvim izdanjima knjige.

- Ovo je prvi paket i još nisam vidjela kako to izgleda, ali sad ću to otvorit. Wow! Wow! To je to, dobro došla u život, knjigice! Ako u ovoj knjizi nađete samo jednu riječ koja će biti dijelom vašeg života na bilo koji način, ja sam najsretnija osoba na svijetu. Ništa mi više ne treba - dodala je pjevačica.

